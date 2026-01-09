SPK’dan Halka arza onay: Fiyat belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteni ile bir dizi önemli karar ve onayı açıkladı. Kurul, Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri AŞ'nin 18 Türk Lirasından hisse arzını içeren ilk halka arz (İH) başvurusunu uygun buldu.

DİĞER FİNANSAL ONAYLAR

SPK, çeşitli şirketlerin finansman başvurularını da değerlendirdi. QNB Bank AŞ'nin 2 milyar 150 milyon liralık ve Gimat Mağazacılık'ın 150 milyon 800 bin liralık bedelsiz sermaye artırımları onaylandı. Türkiye İş Bankası AŞ'nin 25 milyar liralık sermaye benzeri borçlanma aracı ihracına izin verildi.

Ayrıca, Hedef Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık kira sertifikası ile Goldman Sachs International'ın 1 milyar 200 milyon liralık varant ve sertifika ihraç başvuruları kabul edildi. İdealist Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin şemsiye fon kuruluş talebi de olumlu karşılandı.

İDARİ PARA CEZALARI

Kurul, denetimler sonucu tespit edilen mevzuat ihlalleri nedeniyle 2 tüzel kişiye toplam 4 milyon 243 bin lira idari para cezası kesilmesine karar verdi. Ayrıca, sosyal medyada "al/tut" tavsiyesi verdikten sonra ilgili finansal ürünü satan 1 gerçek kişiye 3 milyon 610 bin lira para cezası uygulandı.

SUÇ DUYURULARI VE ERİŞİM ENGELLEMELERİ

SPK, KIMMR paylarıyla ilgili işlemler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 19 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu kişilere borsada 2 yıl işlem yapma yasağı getirdi. Bilgi ve belge vermeme gibi gerekçelerle 3 gerçek kişi hakkında daha suç duyurusu yapıldı.

Kurul, yurtdışı merkezli ve izinsiz kripto varlık hizmeti sunduğu tespit edilen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verdi.