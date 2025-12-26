Borsa İstanbul tarihine geçecek! SPK rekor ceza kesti

Borsa İstanbul tarihine geçecek! SPK rekor ceza kesti
Yayınlanma:
SPK, bir gayrimenkul ortaklığı üzerinden yapılan manipülasyonla ilgili bazı kişilere rekor ceza kesti. 2 milyarlık ceza Borsa İstanbul'un tarihinde görülmemiş bir ceza olarak gösteriliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da piyasa bozuculara karşı tarihi bir yaptırım kararı aldı.

SPK, Ekim 2025 sonu itibarıyla tamamlanan incelemeler sonucunda, piyasa kurallarını hiçe sayarak haksız kazanç elde eden 19 kişiye toplamda 2 milyar 30 milyon TL idari para cezası kesti. Bu rakam, borsa tarihindeki en büyük toplu yaptırım olarak kayıtlara geçti.

PEKGY HİSSELERİNDE BÜYÜK OYUN

2022/01/24/borsa-istanbul.jpg

SPK'nın mercek altına aldığı incelemenin merkezinde Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) pay piyasası yer aldı. Kurul bülteninde yayımlanan bilgilere göre, söz konusu hisselerde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve piyasa yapısının kasıtlı olarak bozulduğu tespit edildi.

Borsa manipülasyonu operasyonunda ünlüler adliyeye sevk edildiBorsa manipülasyonu operasyonunda ünlüler adliyeye sevk edildi

19 kişilik listenin içinde yer alan isimlerin, küçük yatırımcıların güvenini suistimal ederek manipülatif işlemler yürüttüğü belgelendi.

TEK KİŞİYE 281 MİLYONLUK TARİHİ CEZA

borsa-istanbul-manipulasyon.webp
SPK tarafından ceza verilen kişiler ve ceza miktarları

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, borsa tarihinde daha önce görülmemiş bir bireysel yaptırıma da imza atıldı. Kurul, listedeki tek bir isme tam 281.270.326,72 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Bu meblağ, bugüne kadar Türkiye’de bir şahsa kesilen en yüksek sermaye piyasası cezası olma özelliğini taşıyor.

DENETİMLER SIKLAŞIYOR

2021/11/16/borsa.jpg

SPK, piyasa bozucu eylemlere karşı mücadelesini sürdüreceğini vurgularken; uzmanlar borsa yatırımcılarını, sosyal medya üzerinden yapılan "tüyo" ve manipülatif yönlendirmelere karşı daha dikkatli olmaya çağırıyor.

Borsada manipülasyona ağır cezalar geliyorBorsada manipülasyona ağır cezalar geliyor

Ancak 2 milyar liralık bu son tablo, borsanın bir yatırım mecrası olmaktan çıkarılıp bazıları için "vurgun alanı" haline getirildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbullular dikkat! Valilikten korkutan uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Bankalar birer birer açıkladı: Faizsiz kredide tutar 90 bin TL'ye dayandı!
Bankalar birer birer açıkladı: Faizsiz kredide tutar 90 bin TL'ye dayandı!
Gram altın rekor kırmıştı: İslam Memiş'ten uyarı geldi
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Ekonomi
Simide büyük zam geldi!
Simide büyük zam geldi!
Açlık yürürlükte! Asgari ücret resmileşti: Resmi Gazete'de yayımlandı!
Açlık yürürlükte! Asgari ücret resmileşti: Resmi Gazete'de yayımlandı!