Borsa İstanbul tarihine geçecek! SPK rekor ceza kesti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da piyasa bozuculara karşı tarihi bir yaptırım kararı aldı.

SPK, Ekim 2025 sonu itibarıyla tamamlanan incelemeler sonucunda, piyasa kurallarını hiçe sayarak haksız kazanç elde eden 19 kişiye toplamda 2 milyar 30 milyon TL idari para cezası kesti. Bu rakam, borsa tarihindeki en büyük toplu yaptırım olarak kayıtlara geçti.

PEKGY HİSSELERİNDE BÜYÜK OYUN

SPK'nın mercek altına aldığı incelemenin merkezinde Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) pay piyasası yer aldı. Kurul bülteninde yayımlanan bilgilere göre, söz konusu hisselerde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve piyasa yapısının kasıtlı olarak bozulduğu tespit edildi.

19 kişilik listenin içinde yer alan isimlerin, küçük yatırımcıların güvenini suistimal ederek manipülatif işlemler yürüttüğü belgelendi.

TEK KİŞİYE 281 MİLYONLUK TARİHİ CEZA

SPK tarafından ceza verilen kişiler ve ceza miktarları

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, borsa tarihinde daha önce görülmemiş bir bireysel yaptırıma da imza atıldı. Kurul, listedeki tek bir isme tam 281.270.326,72 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Bu meblağ, bugüne kadar Türkiye’de bir şahsa kesilen en yüksek sermaye piyasası cezası olma özelliğini taşıyor.

DENETİMLER SIKLAŞIYOR

SPK, piyasa bozucu eylemlere karşı mücadelesini sürdüreceğini vurgularken; uzmanlar borsa yatırımcılarını, sosyal medya üzerinden yapılan "tüyo" ve manipülatif yönlendirmelere karşı daha dikkatli olmaya çağırıyor.

Ancak 2 milyar liralık bu son tablo, borsanın bir yatırım mecrası olmaktan çıkarılıp bazıları için "vurgun alanı" haline getirildiğini bir kez daha ortaya koydu.