Borsada manipülasyona ağır cezalar geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı açıklamada, manipülasyonla mücadele alanında cezaları artıracaklarını ve düzenleyici çerçeveyi güçlendireceklerini belirtmişti. Bakan Şimşek, "Eksiklikleri gidereceğiz ve önümüzdeki dönemde manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışılıkla mücadele dozunun da ötesine taşıyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de fonları kötüye kullananlara karşı ceza vermekten çekinilmeyeceğini vurgulamıştı.

FONLAR ARACILIĞIYLA MANİPÜLASYONA YASAL DÜZENLEME

Mevcut kanuni düzenlemelerde tedbir ve yaptırımlar genellikle gerçek ve tüzel kişilere uygulanabiliyor. Ancak "birlikte hareket ve iştirak" hükümlerine ilişkin net ifadelerin bulunmaması, tüzel kişiliği olmayan fonlar aracılığıyla veya bu fonların kötüye kullanılmasıyla gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemlerde yaptırımların sınırlı kalmasına neden oluyordu.

Sermaye Piyasası Kurulu, manipülatif fiillerin sayı ve niteliğindeki değişimleri dikkate alarak, gerekli tedbir ve yaptırımların uygulanabilmesi amacıyla yeni bir mevzuat değişikliği çalışması yürütüyor.

HAPİS CEZALARI ARTACAK

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir şekilde Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği önerileri hazırlandı. Kanun değişikliği önerisi, piyasa dolandırıcılığı suçuna ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.

Planlanan değişiklikler kapsamında, piyasa dolandırıcılığı fiilleri yönünden cezai müeyyidenin caydırıcılığının artırılabilmesi için, suçun mevcut 3 yıl olan alt sınırı ile 5 yıl olan üst sınırının yükseltilmesi planlanıyor. Böylece, bu suça yönelik hapis cezaları artırılmış olacak.

Piyasa dolandırıcılığı fiillerinin, yatırım fonlarının bir araç olarak kullanılmasıyla da işlenebildiği dikkate alınarak, yatırım fonları üzerinden yapılan işlemlerin de açıkça piyasa dolandırıcılığı suçuna sebebiyet verdiği düzenlenecek.

ALT SINIR YÜKSELTİLDİ

Ayrıca, işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunu işleyen kişilerin etkin pişmanlık gösterebilmesi için Hazine'ye ödemesi gereken 500 bin liralık alt sınırın da yükseltilmesi hedefleniyor.

Mevzuatta, "piyasa bozucu eylemlere" ilişkin de bazı değişiklikler yapılması planlanıyor. Bu çerçevede, söz konusu eylemler için öngörülen idari para cezasının alt ve üst sınırları, cezaların caydırıcılığını sağlamak amacıyla yükseltilecek.

Son dönemde tüzel kişiliği bulunmayan yatırım fonlarının sıklıkla piyasa bozucu eylemlerde araç olarak kullanıldığı görüldüğünden, yatırım fonları üzerinden yapılan işlemlerin de ilgili kanunda düzenlenen kabahate sebebiyet verdiği açıkça düzenlenecek

Yeni düzenleme ile piyasa bozucu eylemleri ve piyasa dolandırıcılığı fiillerini işleyenlerle birlikte hareket eden veya bu fiillere iştirak ettiğine dair makul şüphe bulunan kişiler ile Kurulca belirlenecek yatırım fonlarının da ilgili kanunda düzenlenen tedbirlerin kapsamına alınabilmesine yönelik değişiklik yapılacak.