BIST100 endeksi 12 bin puanı geçti
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 12.028,84 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 167,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,37 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 3,20 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, dünya genelindeki jeopolitik gelişmelerin ardından ABD'deki istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Yurt içinde ise BIST 100 endeksi gün içinde 12.124,58 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, bankacılık endeksi öncülüğünde gelen satışlara karşın günü önceki kapanışının hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici ve üretici enflasyonu ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzre yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

