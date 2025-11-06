Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde borsa ve fonlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Şimşek son dönemde borsada yaşanan manipülasyon iddiaları sonrası bazı fonlar üzerinden yapılan usulsüz işlemleri bildiklerini belirterek, “Manipülasyonla mücadele dozunu artıracağız” demişti.

Gazeteci Murat Yetkin, Şimşek'in bu konuda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna ettiğini iddia ederek, bu alana yönelik operasyon başlayabileceğini yazdı.

ŞİMŞEK O TOPLANTI İÇİN BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE ARA VERDİ

Mehmet Şimşek, 4 Kasım’da Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) toplantısında yaptığı konuşmada, borsadaki spekülatif hareketlere dikkat çekerek, “Bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz. Bu alandaki düzenleme eksikliklerini gidereceğiz ve mücadele dozunu kayıt dışılıkla mücadelenin de ötesine taşıyacağız.” demişti.

Şimşek'ten fon açıklaması: Manipülasyon yapıldığını biliyoruz

Yetkin'in kaynaklarına dayandırdığına göre Şimşek, 2026 bütçe görüşmelerine ara vererek özellikle bu toplantıya katılmak için İstanbul’a geldi. Bakanın mesajı açıktı: Borsadaki “oyun alanı” daralacak.

ŞİMŞEK'TEN SONRA SPK'DAN JET HAZIRLIK AÇIKLAMASI

Bu sözlerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, manipülasyona karşı hazırlıkların başladığını açıklamıştı.

Şimşek konuştu, SPK harekete geçti: Lisanslar iptal edilebilir

Gönül, manipülasyon yapan portföy yönetim şirketlerine ağır cezalar uygulanacağını belirtti: “Para cezalarının yanı sıra lisans iptaline kadar gidebilecek önlemler hazırladık.”

SORUŞTURMALAR GENİŞLİYOR

Son aylarda borsada yapılan bazı işlemler nedeniyle TMSF’nin el koyduğu Hat Holding, Investco Holding, Can Holding ve Ciner Holding hakkında “hisse spekülasyonu” ve “kara para aklama” suçlamaları gündemde.

Finans çevreleri, bazı serbest fonların manipülasyonun merkezine dönüştüğünü ve küçük yatırımcıların bu yolla mağdur edildiğini belirtiyor.

“BORSA CASİNAYA DÖNDÜ” İDDİASI

Piyasa kaynaklarına göre, serbest fonlar özellikle küçük şirketlerin hisselerini şişirerek yatırımcıyı çekiyor, ardından yüksek fiyattan satış yaparak büyük kazanç elde ediyor. Bu durum, son bir yılda bazı fonların olağanüstü büyümesine rağmen, Borsa İstanbul’un toplam değerinde artış olmamasına yol açtı.

Yetkin'in kaynaklarına dayandırdığı yazısında operasyonların arkasında birden fazla neden olduğunu yazdı.

'Borsa İstanbul'da manipülasyon' soruşturmasında iddianame hazırlandı: 8 kişi hakkında istenen ceza belli oldu

Bunlardan biri, Avrupa Birliği ile ilişkilerde güven tesis etme ve yabancı yatırımcı çekme isteği. Bir diğer gerekçe ise, Türkiye’nin bir dönem çıkarıldığı FATF Gri Listesi’ne yeniden girme riskini ortadan kaldırmak.

GRİ LİSTE ENDİŞESİ

Yetkin, Gri Liste endişesine dair şunları kaydetti:

"Bir başkası da Türkiye’nin Şimşek yönetiminde zar zor çıktığı Gri Listeye yeniden alınma endişesi.

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Türkiye’nin 2021’de OECD’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı eylem gücünün (FATF) Gri Listesine temel olarak SPK’nın denetim eksikliği nedeniyle alındığını söyleyerek, 24-28 Kasım’da FATF’nin Türkiye denetimlerine dikkat çekiyor. Şimşek, Türkiye’nin -artık bireysel olmaktan çıkıp, deyim yerindeyse çeteleşen- Borsa manipülasyonları konusunda hareketsiz kalmasının Gri Listeye yeniden girmek dahil pahalıya patlayacağının farkında

Bu soruşturmaların sadece Borsa, SPK değil, Cumhuriyet Savcılıklarınca da yürütülen, belki bürokrasiye de sıçrayacak boyutları olabilir."

"ŞİMŞEK ERDOĞAN'I İKNA ETTİ" İDDİASI

Yazı şu iddia ile noktalandı:

"Şimşek’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu konuda ikna ettiği anlaşılıyor. Nereye kadar gidebileceğini göreceğiz."