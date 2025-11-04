Şimşek'ten fon açıklaması: Manipülasyon yapıldığını biliyoruz

Yayınlanma:
Bakan Şimşek "Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz, bu alanda da düzenleme ihtiyacının farkındayız." dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Sermaye piyasaları ağırlıklı modele geçmek istiyoruz

Bankacılık ağırlıklı finans modelinden, sermaye piyasaları ağırlıklı finans modeline geçmek istiyoruz.

Tahvil ve kira sertifikası ihraçlarını ben önemsiyorum.

Yenilikçi ve dijital ürünlere yönelik düzenleme ihtiyacı olabilir.

DÜZENLEME SİNYALİ

Fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz

Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz, bu alanda da düzenleme ihtiyacının farkındayız.

Manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışı ile mücadelenin dozunun üzerine çıkaracağız.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

