TÜİK ekim enflasyonunu açıkladı! Zam oranları netleşiyor!

TÜİK ekim enflasyonunu açıkladı! Zam oranları netleşiyor!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika...TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Ekimde enflasyon yüzde 2,55 arttı. Yıllık enflasyon ise 32,87 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyonununu açıkladı.

Buna göre, ekimde Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 2,55 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon 32,85 oldu.

TÜİK geçtiğimiz ay eylül enflasyonunu yüzde 3,23 olarak açıklamıştı. Yıllık bazda ise 33,29 olarak gerçekleşti.

TÜİK ağustosta aylık enflasyonu 2,04, yıllık enflasyonu 32,95 olarak açıklamıştı.

Temmuzda aylık enflasyon 2,06 olurken, yıllık enflasyon 33,52 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK YİNE UYUŞMADI

2021/12/02/enflasyon.jpg

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise ekim ayı enflasyonunu daha yüksek açıkladı.

ENAG'a göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ekimde yüzde 3,74 arttı, 12 aylık artışı ise %60 olarak gerçekleşti.

ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladıENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da Ekim 2025 ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya kıyasla yüzde 3,31 arttı. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 40,84 olarak hesaplandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre ise ekonomistlerin tahmini %2,69 seviyesindeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilere göre, ekim ayında yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve hane halkı için artarken, reel sektör tarafında düşüş kaydedildi.

tcmb-enflasyon-beklentisi.jpg

TCMB anketinde, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında bir önceki aya kıyasla 1,01 puan yükselerek yüzde 23,26’ya, hane halkında ise 1,40 puan artarak yüzde 54,39’a çıktı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
Ekonomi
Enflasyon açıklandı 2026 zamları belli oldu! İşte kalem kalem zamlı fiyat listesi
Enflasyon açıklandı 2026 zamları belli oldu! İşte kalem kalem zamlı fiyat listesi
Enflasyon açıklandı: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
Enflasyon açıklandı: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
Enflasyon verisi geldi kasım ayı kira artış oranı belli oldu
Enflasyon verisi geldi kasım ayı kira artış oranı belli oldu