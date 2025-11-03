Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyonununu açıkladı.

Buna göre, ekimde Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 2,55 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon 32,85 oldu.

TÜİK geçtiğimiz ay eylül enflasyonunu yüzde 3,23 olarak açıklamıştı. Yıllık bazda ise 33,29 olarak gerçekleşti.

TÜİK ağustosta aylık enflasyonu 2,04, yıllık enflasyonu 32,95 olarak açıklamıştı.

Temmuzda aylık enflasyon 2,06 olurken, yıllık enflasyon 33,52 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK YİNE UYUŞMADI

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise ekim ayı enflasyonunu daha yüksek açıkladı.

ENAG'a göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ekimde yüzde 3,74 arttı, 12 aylık artışı ise %60 olarak gerçekleşti.

ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da Ekim 2025 ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya kıyasla yüzde 3,31 arttı. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 40,84 olarak hesaplandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre ise ekonomistlerin tahmini %2,69 seviyesindeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilere göre, ekim ayında yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve hane halkı için artarken, reel sektör tarafında düşüş kaydedildi.

TCMB anketinde, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında bir önceki aya kıyasla 1,01 puan yükselerek yüzde 23,26’ya, hane halkında ise 1,40 puan artarak yüzde 54,39’a çıktı.

AYRINTILAR GELİYOR...