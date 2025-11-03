Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 3,74 arttı. Yıllık enflayon yüzde 60 olarak gerçekleşti.

DİĞER AYLARDA NE KADAR AÇIKLAMIŞTI?

ENAG eylülde enflasyonu aylık bazda yüzde 3,79 yıllıkta ise yüzde 63,23 olarak açıklamıştı.

Yine ağustos ayı verisine göre, enflasyon aylık yüzde 3,23 yıllık %65,49 olarak gerçekleşmişti.

ENAG kritik temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,75 yıllık 65,15 olarak, haziran ayı enflasyonunu yüzde % 3,05 olarak açıklamıştı.

TÜİK ENAG MAKASI

ENAG ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler arasındaki makas ise sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...