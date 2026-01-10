Asgari ücret 52 bin 738 TL oldu: İşçiler isyan etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2026 yılı asgari ücretini belirlemek için bir araya gelen Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılının ilk asgari için kararını verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda dün saat 14.45 sıralarında tamamlananan asgari ücret toplantısının ardından açıklanan yüzde 22,90'luk zam oranı işçi tarafını memnun etmedi.

ASGARİ ÜCRET 52 BİN 738 TL OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 2026 yılının ilk asgari ücretine ilişkin kararın oyçokluğuyla belirlendiğini ifade ederek asgari ücretin brüt 60 bin 618 TL, net 52 bin 738 TL olduğunu açıkladı.

Hasipoğlu, bakanlığın asgari ücretle çalışanlara toplam 12 bin TL’lik destek ödemesi yapacağını kaydetti. Hasipoğlu, desteğin 6 ay boyunca yarısı peşin olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bakanlığın bu artış oranına ek olarak “toplamda yüzde 22,90’a tekabül eden ücret katkısını” asgari ücretli çalışanlara sağlayacağı belirtildi.

KKTC vatandaşı olup sigorta primleri asgari ücret üzerinden yatırılan çalışanlara, Şubat ve Mart aylarında olmak üzere iki taksit halinde 6 bin TL, toplamda 12 bin TL'lik ücret desteği verileceği açıklandı.

Bakanlık, “Ocak ayı maaşları çalışanlarımızın eline toplam net 58 bin 738 TL olarak geçecektir” dedi. Söz konusu destekle, asgari ücrete yapılan yüzde 18,39 oranındaki artış 22,90 seviyesine tamamlanırken çalışanların ekonomik koşullar karşısında korunmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ödemelerin, İstihdam Destek Merkezi Fonu’ndan, Şubat ayında 6 bin TL ve Mart ayında 6 bin TL olmak üzere iki aşamada gerçekleştirileceği açıklandı.

İŞÇİLER İSYAN ETTİ

Asgari Ücret Saptama komisyonu toplantısı tamamlandı. Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Çok komik bir rakam. İşveren ve bakanlık yüzde 18,39 koydu masaya. Bu rakama itiraz edeceğiz” dedi.

Serdaroğlu, “Bu hükümetin emekçi ile yürüme gibi bir derdi yoktur. Eşitlik ilkesine aykırı davrandılar" dedi.

Ücret desteğinden yararlanmak isteyen KKTC vatandaşı ve sigorta primleri asgari ücret üzerinden yatırılan çalışanların, İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait “ihtiyat.gov.ct.tr” adresinde oluşturulacak online başvuru portalı üzerinden müracaat edebileceği belirtildi.

Başvuruları uygun bulunan çalışanların destek ödemelerinin, beyan edilen banka hesaplarına yatırılacağı ifade edildi.