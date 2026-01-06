Emekliye seyyanen zam tarihini açıkladı: AKP'li Şamil Tayyar Erdoğan'ın hamlesini deşifre etti

Ekonomi yönetiminin dezenflasyon sürecinin yükünü bindirdiği maaşlı vatandaşlar, emeklisinden çalışanına kadar ekonomik krizi ensesinde hissederken beklediği düzeltme zammı gelmedi. Asgari ücretin açlık sınırının altında bırakılmasının ardından en düşük emekli aylığı da 18 bin 938 TL ile benzer senaryoya mahkum edildi.

Milyonlarca vatandaş, 30 bin 143 liralık Aralık ayı açlık sınırının altındaki gelirle mücadele verirken eski AKP milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar'dan emeklinin dilinin tutulacağı "seçim" işaretli paylaşım geldi. Tayyar, emekliye çok uzun vadeli bir müjde verdi.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM TARİHİNİ AÇIKLADI

İktidar kanadından gelen olası bir erken seçim için en erken tarih olarak açıklanan Kasım 2027'yi hatırlatan bir paylaşım yapan Şamil Tayyar, emeklinin beklediği ek zam düzenlemesinin sandığa endeksli olduğunu işaret etti.

Enflasyon oranının altında zamla açlık sınırının altında kalan asgari ücrete, yeniden değerleme oranının üzerinde artış yapılmasını olumlu bulan Tayyar, MTV, tapu harcı gibi bazı vergi kalemlerindeki artışın değerleme oranının altında tutulmasını "pozitif yönde zihniyet değişimi" olarak gördü.

Tayyar, benzer pozitifliğin emekliye de vuracağını iddia etti.

Yeni dönemde emekliye seyyanen zammın gündemde olacağını ifade eden Tayyar, "Emeklileri derin yoksulluğun pençesinden kurtaracak seyyanen zam gibi iyileştirici ek düzenlemelerin 2027 yılında yürürlüğe sokulması planlanıyor. SSK/Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi konusu da değerlendiriliyor." dedi.

AKP'Lİ ŞAMİL TAYYAR ERDOĞAN'IN HAMLESİNİ DEŞİFRE ETTİ

AKP'nin 'güven duygusunu pekiştirdiği' görüşünü paylaşan Tayyar, Erdoğan'ın yeni dönemdeki planını da deşifre etti.

O hamlelerin başarılı olması durumunda "seçime doğru tüm siyasi hesaplar altüst olur" diyen Tayyar vatandaşın geneline yayılacak refah düzenlemesini şöyle sıraladı: