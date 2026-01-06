Emeklilere verilecek zam oranı belli oldu: Bankalar promosyon tutarlarını açıkladı!

Ocak 2026 itibarıyla milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına yapılan artışın ardından, bankaların sunduğu promosyon tutarları da emekliler tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

Emekli maaşını başka bankaya taşıyanlara sunulan “ek koşulsuz” nakit ödemelerin yanı sıra; fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve kredi kullanımı gibi ek avantajlarla birlikte promosyon tutarları rekor seviyelere ulaştı.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

ZİRAAT BANKASI & VAKIFBANK

Kamu bankalarında ödemeler maaş tutarına göre 12.000 TL seviyesine kadar yükseliyor.

İŞ BANKASI

Maaş taşıma taahhüdüne ek olarak 2 adet fatura talimatına 1.000 TL MaxiPuan hediyesi veriyor.

YAPI KREDİ

Maaş baremine göre 15.000 TL temel promosyonun üzerine, fatura ve kart harcamalarıyla 10.000 TL ek ödül ekleyerek toplamda 25.000 TL ödeme sağlıyor.

DENİZBANK

Maaş tutarı ve ürün kullanımına bağlı olarak toplamda 15.000 TL'ye varan ek promosyon seçenekleri sunuyor.

TEB:

12.000 TL ana promosyona ek 9.000 TL ile toplamda 21.000 TL ödeme yapıyor.

GARANTİ BBVA

25.000 TL Promosyon ve Bonus Garanti BBVA, Ocak 2026 kampanyası kapsamında 15.000 TL nakit promosyon sunuyor. Bonus kart harcamaları ve sigorta poliçeleriyle birlikte toplam fayda 25.000 TL'yi buluyor.

ING

28.000 TL Nakit Destek Maaşını ING’ye taşıyan emekliler, hiçbir ek koşul olmadan 15.000 TL’ye varan nakit ödeme alabiliyor. Ek kampanyalarla bu tutar toplamda 28.000 TL’ye ulaşıyor.

AKBANK

30.000 TL Ödül Fırsatı Akbank, 15.000 TL nakit promosyona ek olarak; fatura talimatları, kredi kartı harcamaları ve emekli yakını davetiyle birlikte toplam ödül tutarını 30.000 TL seviyesine çekmiş durumda.

QNB

31.000 TL’ye varan fırsat 2026 başı itibarıyla en yüksek tekliflerden biri QNB'den geldi. Maaş tutarına göre 20.000 TL'ye varan koşulsuz nakit promosyonun yanı sıra; fatura talimatına 3.000 TL, kredi kullanımına 2.500 TL ve ek hesap kullanımına 2.500 TL olmak üzere toplamda 31.000 TL ödeme yapılıyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara sunulan promosyon ödemeleri, son dönemde artan tutarlarla yeniden gündemde. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli, maaşlarını taşıyarak ek gelir elde edebiliyor.

Peki emekli promosyonu nasıl alınır, başvuru süreci nasıl işliyor?

MAAŞ TAŞIMA ŞARTI BULUNUYOR

Emekli promosyonu alabilmek için ilk şart, emekli maaşının tercih edilen bankaya taşınması. Bankalar, maaşın kendi bünyelerinde en az 3 yıl süreyle kalması taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yapıyor.

BANKA SEÇİMİ VE BAŞVURU

Emekliler, istedikleri bankayı seçerek şubeden, internet bankacılığından, mobil uygulama üzerinden ya da e-Devlet aracılığıyla maaş taşıma başvurusu yapabiliyor. Başvurunun ardından maaş, bir sonraki ödeme döneminde yeni bankaya aktarılıyor.