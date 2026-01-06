Erdoğan ve vekillerin zamlı maaşları belli oldu! En düşük emekli aylığını oylayacaklar

TÜİK'in Aralık ayı 0,89'luk enflasyon oranını açıklamasıyla memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emeklisinin maaşlarına yapılan zam netleşti. Buna göre; memur ve memur emeklisinin aylığına toplam zam yüzde 18.60 olurken SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak belirlendi.

Memur maaşında yapılan artış, mevzuat gereği, cumhurbaşkanı, bakan ve milletvekili maaşlarına da aynen yansıtılarak zamlı maaşlarını belirledi.

ERDOĞAN VE VEKİLLERİN ZAMLI MAAŞLARI BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ocak ayı itibarıyla alacağı zamlı maaşı 312 bin 718 TL oldu. Milletvekili emeklisi de olan Erdoğan, 177 bin 658 TL de emekli aylığı alacak. Erdoğan'ın son zamların ardından alacağı toplam maaş 490 bin TL'yi bulacak.

Zamlardan nasibini alan milletvekillerinin maaşı ise Ocak ayı itibariyle 273 bin 196 TL olurken, emekli milletvekili maaşları ise 177 bin 658 TL olarak güncellendi. Akif vekillerin 499 tanesinin aynı anda emekli de olduğu bilinirken aylık gelirleri ise 450 bin lirayı bulacak.

Kabinede görev yürüten bakanların maaşları da 280 bin 135 TL olarak kesinleşti. Bakanlık görevini yürüten kişilerin aynı zamanda emekli olması halinde aylık toplam kazançları ise 456 bin 993 TL olacak. Cumhurbaşkanı emeklileri Ahmet Necdet Sezer ile Abdullah Gül'ün emekli aylıkları 204 bin 297 TL oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINI OYLAYACAKLAR

Ekonomi yönetiminin dezenflasyon sürecindeki en önemli dinamiklerinden biri olan maaş zamlarını düşük tutma politikası asgari ücretin ardından emekli aylıklarında da kendisini gösterdi. Ek zamlara kapıların kapandığı emekli aylıklarında en vahim durum ise kök maaşta devam ediyor.

Çifte maaşla kök aylığın yaklaşık 24 katı maaş alan 499 vekil, halihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının 18 bin 938 TL'ye yükselmesi için el kaldıracak. Teklif bu şekilde kabul edilirse emekliye sefalet ücretini oylayan vekiller ise her ay en az 273 bin 196 TL kazanmaya devam edecek.