Erdoğan ve vekillerin zamlı maaşları belli oldu! En düşük emekli aylığını oylayacaklar

Erdoğan ve vekillerin zamlı maaşları belli oldu! En düşük emekli aylığını oylayacaklar
Yayınlanma:
Memur zammının netleşmesiyle Erdoğan ve vekillerin zamlı maaşları belli oldu! 499'u 450 bin lira kazanan vekiller şimdi en düşük emekli aylığını oylayacaklar.

TÜİK'in Aralık ayı 0,89'luk enflasyon oranını açıklamasıyla memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emeklisinin maaşlarına yapılan zam netleşti. Buna göre; memur ve memur emeklisinin aylığına toplam zam yüzde 18.60 olurken SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak belirlendi.

Memur maaşında yapılan artış, mevzuat gereği, cumhurbaşkanı, bakan ve milletvekili maaşlarına da aynen yansıtılarak zamlı maaşlarını belirledi.

ERDOĞAN VE VEKİLLERİN ZAMLI MAAŞLARI BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ocak ayı itibarıyla alacağı zamlı maaşı 312 bin 718 TL oldu. Milletvekili emeklisi de olan Erdoğan, 177 bin 658 TL de emekli aylığı alacak. Erdoğan'ın son zamların ardından alacağı toplam maaş 490 bin TL'yi bulacak.

erdogan-ve-vekillerin-zamli-maaslari-belli-oldu-en-dusuk-emekli-ayligini-oylayacaklar-6.jpg

Zamlardan nasibini alan milletvekillerinin maaşı ise Ocak ayı itibariyle 273 bin 196 TL olurken, emekli milletvekili maaşları ise 177 bin 658 TL olarak güncellendi. Akif vekillerin 499 tanesinin aynı anda emekli de olduğu bilinirken aylık gelirleri ise 450 bin lirayı bulacak.

erdogan-ve-vekillerin-zamli-maaslari-belli-oldu-en-dusuk-emekli-ayligini-oylayacaklar-4.jpg

Kabinede görev yürüten bakanların maaşları da 280 bin 135 TL olarak kesinleşti. Bakanlık görevini yürüten kişilerin aynı zamanda emekli olması halinde aylık toplam kazançları ise 456 bin 993 TL olacak. Cumhurbaşkanı emeklileri Ahmet Necdet Sezer ile Abdullah Gül'ün emekli aylıkları 204 bin 297 TL oldu.

erdogan-ve-vekillerin-zamli-maaslari-belli-oldu-en-dusuk-emekli-ayligini-oylayacaklar-5.jpg

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINI OYLAYACAKLAR

Ekonomi yönetiminin dezenflasyon sürecindeki en önemli dinamiklerinden biri olan maaş zamlarını düşük tutma politikası asgari ücretin ardından emekli aylıklarında da kendisini gösterdi. Ek zamlara kapıların kapandığı emekli aylıklarında en vahim durum ise kök maaşta devam ediyor.

erdogan-ve-vekillerin-zamli-maaslari-belli-oldu-en-dusuk-emekli-ayligini-oylayacaklar-3.jpg

Çifte maaşla kök aylığın yaklaşık 24 katı maaş alan 499 vekil, halihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının 18 bin 938 TL'ye yükselmesi için el kaldıracak. Teklif bu şekilde kabul edilirse emekliye sefalet ücretini oylayan vekiller ise her ay en az 273 bin 196 TL kazanmaya devam edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Ekonomi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
Emeklilere verilecek zam oranı belli oldu: Bankalar promosyon tutarlarını açıkladı!
Emeklilere verilecek zam oranı belli oldu: Bankalar promosyon tutarlarını açıkladı!
Kamu alımlarında yeni dönem: Puanlama ve sertifika sistemi geliyor
Kamu alımlarında yeni dönem: Puanlama ve sertifika sistemi geliyor