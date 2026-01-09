CHP, emekli ve asgari ücretliler için geceyi Meclis'te geçirdi: Eğer sadaka rakamı açıklarlarsa...

CHP, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle emekli maaşlarında yüzde 12,19’luk zam olacağının açıklanmasının ardından emekli aylıklarına ve aynı zamanda asgari ücretlilerin ücretlerine zam yapılması için Meclis'te eylem kararı aldı.

Son Dakika | CHP'den Meclis'te emekliler için nöbet kararı!

Meclis'te CHP'li milletvekilleri ile açıklama yapan Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, teklif kabul edilene kadar Meclis'i terk etmeyeceklerini açıklamıştı. Günaydın, nöbet karar kararı almalarının ardından yaptığı açıklamada, "İktidar partisi buna yönelik bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirene kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

7/24 NÖBET TUTULACAK

CHP’liler nöbet eylemi kapsamında genel kurul salonunda 7/24 duracaklar. Bu kapsamda CHP'li vekiller için 10 kişilik gruplar halinde nöbet listesi hazırlandığı ve hafta sonu da dahil olmak üzere vekillerin genel kurulda kalmaya devam edeceği bilgisine ulaşıldı.

MECLİS'TEKİ İLK GECE

CHP'liler 10 kişilik ilk gece nöbetini tamamladı. CHP'li vekiller geceyi Meclis'te geçirmelerinin ardından sosyal medyadan paylaşım yaptılar. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından ifade edilenlere göre saat 10.00'da nöbeti başka 10 kişilik vekil grubu devralacak.

Günaydın söz konusu paylaşımında AKP'nin bugün saat 11.30 gibi teklifini açıklayacaklarını, rakamın iyi olması halinde kendilerinin de destek vereceklerini ancak düşük olması halinde nöbetlerine devam edeceklerini bildirdi.

Saat 07:00..

Meclis nöbetimizin ilk gününde 9 uncu saatin içindeyiz..

Sabah 10:00’da nöbeti 20 arkadaşımıza devredeceğiz.

Dostlukla, dayanışmayla emeklilerimiz için mücadeleye devam.. pic.twitter.com/1TQ98OaioY — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) January 9, 2026

