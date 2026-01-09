CHP, emekli ve asgari ücretliler için geceyi Meclis'te geçirdi: Eğer sadaka rakamı açıklarlarsa...
CHP, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle emekli maaşlarında yüzde 12,19’luk zam olacağının açıklanmasının ardından emekli aylıklarına ve aynı zamanda asgari ücretlilerin ücretlerine zam yapılması için Meclis'te eylem kararı aldı.
Meclis'te CHP'li milletvekilleri ile açıklama yapan Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, teklif kabul edilene kadar Meclis'i terk etmeyeceklerini açıklamıştı. Günaydın, nöbet karar kararı almalarının ardından yaptığı açıklamada, "İktidar partisi buna yönelik bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirene kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
7/24 NÖBET TUTULACAK
CHP’liler nöbet eylemi kapsamında genel kurul salonunda 7/24 duracaklar. Bu kapsamda CHP'li vekiller için 10 kişilik gruplar halinde nöbet listesi hazırlandığı ve hafta sonu da dahil olmak üzere vekillerin genel kurulda kalmaya devam edeceği bilgisine ulaşıldı.
MECLİS'TEKİ İLK GECE
CHP'liler 10 kişilik ilk gece nöbetini tamamladı. CHP'li vekiller geceyi Meclis'te geçirmelerinin ardından sosyal medyadan paylaşım yaptılar. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından ifade edilenlere göre saat 10.00'da nöbeti başka 10 kişilik vekil grubu devralacak.
Günaydın söz konusu paylaşımında AKP'nin bugün saat 11.30 gibi teklifini açıklayacaklarını, rakamın iyi olması halinde kendilerinin de destek vereceklerini ancak düşük olması halinde nöbetlerine devam edeceklerini bildirdi.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında kullandığı ifadeler aynen şu şekilde oldu:
- Günaydın değerli dostlar. Artık sabah oldu. 9 Ocak Cuma sabahındayız. Biz sizlerle en son gece yarısı bir video ile görüşlerimizi paylaşmıştık. Burada bulunan arkadaşlarımızla beraber bütün gece nöbetimizi sohbet ederek, Türkiye'nin sorunlarını konuşarak, gelecekte yapacaklarımızı planlayarak geçirdik.
- Dışarıda yoğun bir yağmur yağışı vardı ama artık yavaş yavaş hava aydınlanmaya başlayacak. Bundan üç saat sonra, yani saat 10'da, 20 arkadaşımız gelecek ve bizden görevi devralacaklar. Böylece nöbeti onlara bırakacağız biz.
- Aynı zamanda da bu cuma günü saat 11.30 civarında AKP'nin teklifini açıklayacağını duyuyoruz. Umuyoruz ve diliyoruz ki yüksek bir rakam, emeklilere yakışır bir rakam açıklasınlar, biz de destekleyelim.
- Ama eğer bir sadaka rakamı açıklarlarsa onlarla mücadelemizi en yüksek şekilde yapmaya devam edeceğiz.
- Emeklimize insan onuruna yakışır bir ücret düzeyi temin edene kadar Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta durmaya devam edecek. Günaydın bugünden, her günümüz güzel olsun. Çok teşekkür ediyorum.