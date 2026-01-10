Dolar pozitif ayrıştı Euro geriledi

Yayınlanma:
Haftaya yüksek başlayan döviz kurları kapanışı aynı şeklilde yapamadı. Euro TL karşısında kayıp verirken, dolar da yükselişini düşürdü.

Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve iç piyasadaki talep, kurlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Elinde döviz bulunduran ve bozdurmayı düşünenler güncel Euro, dolar fiyatlamalarını takip ediyor.

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında dalgalı bir seyir hakim.

Döviz kurlarında hareketlilik bu haftanın başında Euro'da büyük kayıp getirirken doları yukarı çekti.

DOLARI OLANLAR DİKKAT!

Euro yeni yılın ilk günlerinde dikkat çeken bir düşüş yaşadı. Dolar tam tersi bir ivme kazandı.

Euro kurunun tersine yükselişe geçen dolar kritik 43 lira eşiğini geçti. Böylece 2026'yı 43 lira olarak karşıladı ve tahminleri doğruladı.

Euro ise yılın TL karşısında geçen haftayı yüzde 22'lik kayıpla kapatırken, düşüşünü yeni haftada da sürdürdü.

Yatırımcıların ve iş dünyasının gözü ise bugün açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam verisine çevrilmiş durumda.

Bu veri, Fed’in faiz politikası ve doların küresel gücü üzerinde belirleyici olacak.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

10 Ocak 2026 Anlık Döviz Kurları

Piyasalarda an itibarıyla işlem gören güncel rakamlar şu şekilde:

ABD Doları % 0,24

ALIŞ(TL) 43,1213

SATIŞ(TL) 43,1399

Euro % -0,04

ALIŞ(TL) 50,1938

SATIŞ(TL) 50,2419

İngiliz Sterlini % -0,08

ALIŞ(TL) 57,8138

SATIŞ(TL) 57,9167

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

