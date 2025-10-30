Tarih verdi: Ziraat Katılım halka arz oluyor!

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “Hedefimiz, önümüzdeki yılın ilk yarısında gerekli izin süreçlerini tamamlayarak borsada gongu çalmak” ifadelerini kullandı.

Katılım bankacılığı sektöründeki hedeflerine de değinen Özdemir, “İlk etapta yüzde 15 paya ulaşmak, ardından sektörü yüzde 25-30 seviyelerine taşımak istiyoruz” dedi.

“KATILIM BANKACILIĞI 2030’A KADAR YÜZDE 20 PAYA ULAŞACAK”

Anadolu Ajansı Finans Masası’nda konuşan Özdemir, Türkiye’de katılım bankacılığının 40 yılı aşkın geçmişe sahip olduğunu hatırlattı. Özdemir, “2000’lerin başında bankacılık sektöründeki payımız yüzde 2,5 civarındaydı. Bugün ise yüzde 8,5 seviyesini aştık. Kamu katılım bankalarının sektöre girmesiyle büyüme ivmesi arttı” dedi.

Ziraat Katılım’ın 2015 yılında faaliyete başladığını hatırlatan Özdemir, “Gelecek beş yılda katılım bankacılığının payının ikiye katlanarak yüzde 20’leri aşmasını bekliyoruz. 2030’a kadar bu hedefin üzerine çıkacağımıza inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“ZİRAAT KATILIM, SEKTÖRDE REKABETİ ARTIRDI”

Bankanın kamu gücüyle sektöre güven kazandırdığını vurgulayan Özdemir, “Ziraat Katılım, büyük bir finans grubunun deneyimiyle sektöre girdi. Bu da hem rekabeti artırdı hem de katılım bankacılığının yaygınlaşmasını sağladı” dedi.

Salgın döneminde verilen devlet desteklerinin vatandaşlara ulaştırılmasında aktif rol aldıklarını belirten Özdemir, “Ziraat Katılım, katılım bankacılığı alanında ikinci büyük banka konumuna geldi. Türkiye genelinde tüm bankalar arasında da 12’nci sıradayız” diye konuştu.

“ULUSLARARASI PİYASALARDA GÜÇLÜ TALEP VAR”

Uluslararası sukuk ihraçlarına yoğun ilgi olduğunu dile getiren Özdemir, “Yurt dışındaki yatırımcılar Ziraat Katılım’a büyük güven duyuyor. Kamunun verdiği destekle bu ilgiyi güçlü şekilde sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bankanın insan kaynağına da önem verdiklerini belirten Özdemir, “Yeni mezun gençleri sektöre kazandırıyoruz, katılım bankacılığına olan ilgilerini artırmak için çaba gösteriyoruz” dedi.

“FİNANSAL KİRALAMADA SEKTÖRÜN LİDERİYİZ”

Ziraat Katılım’ın finansal kiralama alanında yalnızca katılım bankacılığı sektöründe değil, genel finansal kiralama piyasasında da lider olduğunu vurgulayan Özdemir, “Bu bizim için oldukça kıymetli bir başarı. Ayrıca tarımsal sübvansiyonlu kredileri de katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda çiftçilerimize ulaştırıyoruz” açıklamasını yaptı.

“İHRACATÇILARA YÖNELİK YENİ DESTEKLER DEVREDE”

Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğiyle ihracatçılara yönelik yeni destek paketleri hazırladıklarını belirten Özdemir, “Bu ürün, katılım hassasiyeti olan firmaların uzun süredir beklediği bir fırsattı. Eximbank iş birliğiyle firmalara uygun finansman imkânı sunuyoruz” dedi.

KOBİ’lerin bu destekten yoğun şekilde yararlandığını aktaran Özdemir, “KOBİ’ler ihracatın bel kemiği. Bu ürün onlara ciddi avantaj sağladı. Tahsis edilen limitlerin yarısına kısa sürede ulaştık” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ BORSADA GONG ÇALMAK”

Ziraat Katılım’ın halka arz sürecinin resmen başladığını belirten Özdemir, “Geçen yıl ilk kez gündeme getirdiğimiz halka arz süreci için gerekli düzenlemeleri tamamladık. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve BDDK izin süreçlerini tamamladıktan sonra önümüzdeki yılın ilk yarısında borsada yerimizi almayı hedefliyoruz” dedi.

Halka arzdan elde edilecek gelirin sermayeye aktarılacağını vurgulayan Özdemir, “Bu fonlarla sermayemizi güçlendirip reel ekonomiye daha fazla kaynak sağlayacağız. Böylece hem Ziraat Katılım’ı büyüteceğiz hem de katılım finans sektörünün gelişimine katkıda bulunacağız” açıklamasını yaptı.

“Borsa İstanbul’da şu anda yalnızca bir katılım bankası işlem görüyor. Biz, kamunun bir parçası olarak ikinci oyuncu olacağız. Vatandaşlarımız da bu sayede kazançlarımızı paylaşma fırsatı bulacak” diye ekledi.