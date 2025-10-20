Borsa İstanbul'da yatırımcı azaldı, kayıp derinleşti

Borsa İstanbul’daki satış baskısı, yatırımcı tabanına da yansıyor. MKK’nın son verilerine göre, 17 Ekim haftasında 2 bin 875 yatırımcı piyasadan çekildi. Bir önceki hafta 7 bin 750 kişi azalmıştı.

YATIRIMCI SAYISINDA GERİLEME, ENDEKSTE DÜŞÜŞ

Bu veriler, yatırımcı ilgisinin azaldığını ve satış eğiliminin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftayı yüzde 4,77 değer kaybıyla kapattı.

Büyük balık oynadı ortalık karıştı: Borsa İstanbul devre kesti!

Ekim ayı başından bu yana yaşanan toplam düşüş ise yüzde 7,30 seviyesine ulaştı.

Bankacılık hisseleri de bu süreçte en çok değer kaybeden sektörlerden biri oldu. Bankacılık endeksi haftalık bazda yüzde 6,78, Ekim genelinde ise yüzde 14,82 geriledi.

SATIŞ BASKISI DEVAM EDİYOR

Uzmanlara göre, endeksteki sert düşüş ve yatırımcı sayısındaki gerileme, piyasadaki belirsizlik ve kâr satışlarının etkisini artırıyor.