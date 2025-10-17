Büyük balık oynadı ortalık karıştı: Borsa İstanbul devre kesti!

Borsa İstanbul, dün sınırlı bir yükselişin ardından bugün yeniden sert bir değer kaybı yaşadı. Piyasadaki dalgalanmada büyük yatırımcıların işlemleri belirleyici oldu. Uzmanlara göre, alım ve satım dengesindeki bozulma endeksin yönünü aşağı çevirdi.

BANK OF AMERICA’DAN DEV SATIŞ

Bank of America (BofA), 1,22 milyar TL’lik net satışla Borsa İstanbul’da en fazla satış yapan kurum olarak öne çıktı. Bu işlemlerin, endeksteki düşüşü hızlandırdığı belirtiliyor.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,9 gerilemeyle 10.371 puandan kapatmıştı. Yeni işlem gününe yüzde 0,31’lik kayıpla 10.338 puandan başlayan endeks, TSİ 13.45 itibarıyla yüzde 2,35 düşüşle 10.123 puana kadar geriledi.

YUKARI ADIM KURALI DEVREDE

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, “Saat 11.00.59 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2’lik değişim nedeniyle, pay piyasasında açığa satış yapılabilen sıralarda seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır” açıklamasını yaptı.

EN ÇOK SATILAN HİSSELER

BofA’nın satış listesinde Aselsan (ASELS), Tera Yatırım (TERA), Adese Gayrimenkul (ADESE), Fonet Bilgi (FONET) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hisseleri öne çıktı.

Ziraat Yatırım ise 268,7 milyon TL’lik net işlem hacmiyle günün ikinci büyük satıcısı olarak kayıtlara geçti.