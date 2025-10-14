Altın için duyulmamış tahmin! Dev banka tarih verdi

Altın fiyatlarında yaşanan büyük ralliler, gümüşün tüm zamanların en büyük yükselişini kaydetmesi şaşkınlıkla izleniyor. Küresel gerilimlerle sarsılan piyasalarda belirsizlik ortamı güvenli liman olarak görülen altını her güne yeni bir rekorla başlıyor.

Altın fiyatını belirleyecek üç bilinmezi açıkladı: Mahfi Eğilmez'den kritik uyarı

BİR GÜNDE DEVASA ARTIŞ

Dün 5 bin 467 lira ile rekor kıran gram altın bugün sabah 5 bin 619 liraya çıkarak yeni rekor kırdı. Ons altın da 4 bin 179 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatları yüksek seyrini korurken alım-satım yapacaklar, doğru zamanı merak ediyor. Bu nedenle uzmanların görüşleri ve tahmiler yakından takip ediliyor.

Altını gören şaştı kaldı! Hepsi bir günde oldu

Fransa’nın önde gelen finans kuruluşlarından Societe Generale'den dikkat çeken bir tahmin geldi.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI TAHMİNLERİ AŞTI

Bankanın analistleri Michael Haigh ve Ben Hoff, yatırımcılara gönderdikleri değerlendirme notunda, “Altın fonlarına girişler güçlü biçimde sürüyor. Merkez bankalarının da alımlarını azaltmadan devam ettirmesi bekleniyor. Bu nedenle fiyat hedefimizi yukarı yönlü güncellemekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“5 BİN DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR”

Uzmanlara göre, yatırımcı ilgisinin ve merkez bankası talebinin beklenenden hızlı artması, altın fiyatlarını yukarı taşıyor. Societe Generale analistleri, “Artık 2026 sonuna kadar ons altının 5 bin dolara ulaşmasını bekliyoruz. Çünkü talep, önceki tahminlerimizin çok ötesine geçti” değerlendirmesinde bulundu.