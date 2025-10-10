Altın fiyatını belirleyecek üç bilinmezi açıkladı: Mahfi Eğilmez'den kritik uyarı

Altın fiyatları haftalardır tarihi rekorlar kırıyordu. Üstelik sadece rekor da değil, ralli yaparak görülmedik yükselişlere sahne oluyordu.

Dün yaşanan zirvenin ardındna altın fiyatlarında satış baskısı artış gösterdi. Ons ve gram altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı.

Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı

Bu sert geri çekilmede, Gazze’de İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşması ve ABD dolarının güçlenmesi etkili oldu.

GÜVENLİ LİMANDAN ÇIKIŞ HIZLANDI

İsrail ile Hamas arasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda Gazze’de imzalanan ateşkes anlaşması, piyasalarda risk iştahını artırdı.

Jeopolitik gerginliğin azalmasıyla birlikte yatırımcılar güvenli liman olan altından çıkış yaparak kâr realizasyonuna yöneldi.

DOLAR GÜÇLENİRKEN ALTIN GERİLEDİ

ABD dolar endeksi (DXY) yüzde 0,5 artışla son iki ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı.

Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar için daha maliyetli hale getirdi.

ALIM FIRSATI MI?

Uzun süredir zirveden inmeyen ve rekor üzerine rekor kıran altında yaşanan düşüş akıllara hemen "Alım fırsatı mı?" ihtimalini getirdi. Altın almak için düşüş sinayli bekleyenler son hareketliliği alım fırsatı olarak da yorumladı.

Ateşkes altının ateşini aldı: Ralli sona mı eriyor?

Ancak duayen ekonomist Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Siyasi gerilimler piyasayı direkt etkilerken, Eğilmez, dünya siyasetinde etkili olan üç liderin alacağı kararlarda ya da açıklamalardaki belirsizliğe işaret etti.

ÜÇ BİLİNMEZ

Eğilmez sosyal medya hesabı X'ten şu açıklamayı yaptı ve altın alacakları uyardı:

"Gazze'deki olumlu gelişmeler sonrası düşüşe geçen altın fiyatındaki düşüş yavaşladı, gümüş fiyatı yükseliyor. Trump, Putin ve Netanyahu varken bu dünyanın nereye gideceği, risklerin ne zaman artacağı ya da düşeceği öngörülemez. Karar alırken acele etmemekte yarar var."