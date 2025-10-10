Ateşkes altının ateşini aldı: Ralli sona mı eriyor?

Altın fiyatları haftalardır tarihi rekorlar kırıyor. Üstelik sadece rekor da değil, ralli yaparak görülmedik yükselişlere sahne oluyor.

Dün yaşanan zirvenin ardındna altın fiyatlarında satış baskısı artış gösterdi. Ons ve gram altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı.

Bu sert geri çekilmede, Gazze’de sağlanan ateşkes anlaşması ve ABD dolarının güçlenmesi etkili oldu.

GRAM ALTIN REKORUNU KIRDIP GERİ ÇEKİLDİ

Ons altında yaşanan düşüş, gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın hafta ortasında 5 bin 443 TL ile yeni bir rekor kırdı. Altındaki yüksek seyir Kapalı Çarşı'da fiziki altın satışlarının durmasına neden olurken, bu 1974 yılından bu yana ilk kez yaşanan bir gelişme oldu.

Gram altın, daha sonra 5 bin 321 TL seviyesine kadar geriledi.

Uzmanlara göre bu hareket, yatırımcıların kâr satışına yönelmesinden kaynaklandı.

GÜVENLİ LİMANDAN ÇIKIŞ HIZLANDI

İsrail ile Hamas arasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda Gazze’de imzalanan ateşkes anlaşması, piyasalarda risk iştahını artırdı.

Jeopolitik gerginliğin azalmasıyla birlikte yatırımcılar güvenli liman olan altından çıkış yaparak kâr realizasyonuna yöneldi.

DOLAR GÜÇLENİRKEN ALTIN GERİLEDİ

ABD dolar endeksi (DXY) yüzde 0,5 artışla son iki ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı.

Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar için daha maliyetli hale getirdi.

Öte yandan Fed tutanaklarında faiz indirim sürecine yönelik temkinli bir yaklaşım öne çıktı.

Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapan Fed’in, Ekim ayında yeni bir indirim yapma olasılığı yüzde 95 olarak fiyatlanıyor.

GÜMÜŞTE TARİHİ ZİRVE GÖRÜLDÜ

Altın fiyatları gerilerken gümüş piyasasında tarihi bir rekor yaşandı.

Yüksek yatırım talebi ve arz sıkıntısının etkisiyle gümüşün ons fiyatı 50 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gümüş böylece psikolojik sınırı da aştı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DEĞER KAYBI

Altındaki sert düşüşe paralel olarak, platin yüzde 1,7 azalarak 1.635 dolara, paladyum ise yüzde 1,2 düşüşle 1.431 dolara indi.

ALTIN FİYATLARI

10 Ekim Cuma sabahına ait altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın % 0,02

ALIŞ(TL) 5.338,51

SATIŞ(TL) 5.339,24

Çeyrek Altın % 0,12

ALIŞ(TL) 9.066,00

SATIŞ(TL) 9.277,00

Altın (ONS) % -0,06

ALIŞ($) 3.974,02

SATIŞ($) 3.974,49

ALTINDA RALLİ SONA MI ERİYOR?

Yılın başından bu yana yüzde 52 yükseliş kaydeden altın, jeopolitik gerginlikler, merkez bankası alımları, ETF girişleri ve faiz indirimi beklentileriyle güç kazanmıştı.

Ancak Gazze ateşkesi sonrası azalan risk algısı ve doların değer kazanması, altındaki rallinin ivme kaybettiğine işaret ediyor.

ALTIN YORUMU: ALIN DEMİYORUM AMA...

Altın fiyatlarındaki yükselişi de yorumlayan Mahfi Eğilmez, özellikle ABD’de hükümetin kapanma ihtimalinin altın talebini artırdığını belirtti:

“Altın alın demiyorum ama portföyün bir kısmının altında bulunmasında yarar var. Türk yatırımcısı için altın, hem ons hem dolar bazında değer kazandığı için kendi kendini sigorta ediyor.

Bir noktada kâr satışlarıyla birlikte hafif düşüşler yaşanabilir.”

Eğilmez, altının uzun vadede portföy çeşitliliği açısından önemli bir koruma aracı olduğuna da dikkat çekti.

*Yatırım tevsiyesi değildir.