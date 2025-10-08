Altın rekorların en büyüğünü kırdı: Tutabilene aşk olsun

Dünya genelinde yatırımcılar küresel siyasetteki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve ekonomik kırılganlıklar nedeni ile güvenli liman altına yönelmeyi sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın hamleleri, ülkenin ekonomisine ilişkin endişeler ve hükümetin kapanma olasılığından dolayı yaşananlar altına yatırımda adeta yığılma yarattı.

Bu yıl yüzde 55 kadar değer kazanan altın Merkez bankaları tarafından da yüksek bir hızda satın alınırken rekorlar serisine bir yenisini daha ekledi.

ALTIN REKORLARIN EN BÜYÜĞÜNÜ KIRDI

Ons altın hafta ortasında sert yükselişler yaşayarak sabah seansında 4 bin 40 dolar olan kritik eşiği aştı. Sene sonu beklentisi 8 Ekim'de gelmiş oldu. Böylece ons altın sene başından bu yana yüzde 55'e yakın yükseldi.

Dolar/TL kurundaki rekorlar ve ons altıdaki yükselişlerin etkisiyle, gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın resmi rakamlarda bugün 5 bin 680 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.

Gram altın Kapalı Çarşı'da 5 bin 913 lirada bulunuyor. Resmi rakamlara aradaki fark 500 lira oldu. Çeyrek altın ise gün içinde açılıştan bu yana 425 lira daha artarak 9 bin 600 liraya kadar yükseldi.

TUTABİLENE AŞK OLSUN

Dur durak bilmeden yükselen altın fiyatları sonrası, bankacılık devleri uyarılarda bulunarak birbirinden ayrıştı. Bank of America (BofA), altının 200 haftalık ortalamasının yüzde 70 üzerinde olduğuna ve bu durumun sadece üç defa yaşandığına dikkat çekerek “düzeltme” uyarısında bulundu.

Trive Yatırım da onsta 4 bin 25 doların kritik direnç olduğunu bildirdi.

Bankacılık devi Goldman Sachs ise 4 bin 300 dolar olan ene sonu beklentisini 4 bin 900 dolara yükseltti. Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altının her gün yeni rekorlar kırmasının normal olmadığını ve iyiye işaret olarak da görülmediğini söyledi.

Kaplan, "Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli. Şu an Amerikan tahvilleri değil altın güvenli liman olarak görülüyor. Değerli metalin yılın başından bu yana yüzde 40'a yaklaşan yükselişi görmezden gelinmemesi gereken bir uyarı işareti" ifadelerini kullandı.

ING'DEN ALTIN TAHMİNİ

ING tarafından yayınlanan bir araştırma bülteninde altının daha da yükselme potansiyeli bulunduğu belirtildi.

Altının onsunun tarihi 4 bin dolar seviyesini geçtiğine dikkat çeken ING, geleceğe bakıldığında, merkez bankalarının rekor fiyatlara rağmen hala alım yaptığını ve Çin Merkez Bankası'nın Eylül'de altın satın alma serisini art arda 11'inci ayda da sürdürdüğünü söyledi.

ING, ABD Başkanı Trump'ın ticaret savaşının baskısı ve jeopolitik risklerinin devam etmesi nedeniyle altının hala yükselme potansiyelinin bulunduğunu gösterdiğini vurguladı.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın bugün 08.02'de 4 bin 44 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece sene sonu beklentileri 8 Ekim'de aşılmış oldu.