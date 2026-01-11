Hayal gücünün sınırlarını zorlayan ilk tekerleksiz bisiklet !

Ukraynalı bir üretici, bisikletin temel prensibini yeniden tanımlayarak hareketin yalnızca tekerleklere bağlı olmadığını kanıtlıyor.

Bazı yapılar temel prensiplerinden hiç sapmadan gelişirken, diğerleri bu prensibe meydan okuyarak hiçbir şeyin kesin olmadığını kanıtlar. Bisiklet, 1817'deki ortaya çıkışından beri her zaman ilk kategoriye ait olmuştur; şekli neredeyse aynı kalmış, iki tekerleği ise işlevinin özünü oluşturmuştur.

podilato-xoris-rodes.jpg

Ancak tam bu noktada Sergii Gordieiev devreye girerek işleri tersine çeviriyor. Mekanik bir deneye benzeyen bir yapıyla , hareketin mutlaka tekerlek gerektirmediğini kanıtlamaya çalışıyor.﻿

Dolayısıyla, üçgen ve kare tekerleklerle çalışan bisikletlerin geliştirilmesinin ardından Gordieiev, tekerleklerin yokluğuyla öne çıkan bir bisiklet yaratmaya karar verdi.﻿

podilato-xoris-rodes-1.jpg

Bunun yerine, bisikleti hareket ettirebilmek için, alışılmadık açılarla iki metal yüzeyi çevreleyen, lastiklerden yapılmış bir tür ray sistemi oluşturdu .

Bisikletin görünümüne bakılırsa, işlevsel olabileceğine pek az kişi inanır. Yine de hareket ediyor olması, yaratıcısının sınırsız hayal gücünün bir başka kanıtı.

Fotoğraftandan da görülebileceği gibi, bisikletin ulaşabileceği hız çok düşük ve kolayca dönüş yapamıyor gibi görünüyor . Öte yandan, Gordieiev'in bu eseri... soru dolu bakışları kendine çekiyor.

Peki Ukraynalı bu yapıyı neden özellikle yaptı? Açıklamasında belirtildiği gibi... "sadece eğlence olsun diye."

Elbette, ziyaretçilerin yorumları daha da eğlenceli. Bir ziyaretçi, " Sonunda birileri yürümek kadar hızlı ama 10 kat daha fazla çaba gerektiren bir ulaşım aracı icat etti " diyor.

Son olarak, bir kullanıcı bisiklet sürmenin "bisiklet sürmek için sınırlı alanı olan insanlar için iyi olduğunu" belirtti . "Daha fazla çaba, daha az mesafe. Aslında hiçbir yere gitmeden bir yere gidiyormuş gibi hissetme sanatı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

