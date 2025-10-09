51 yıl sonra Kapalı Çarşı altın satışını durdurdu!

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında tarihi bir hareketlilik yaşanıyor. Ons altın 4.045 dolarla tüm zamanların zirvesini görürken, Kapalı Çarşı’da gram altının alım-satım farkı 500 TL’ye kadar çıktı. Talebe yetişemeyen bazı kuyumcular satışlarını durdurdu.

"DÜKKANDAN ÇIKAN ALICI KAPIDA KAZANMAYA BAŞLIYOR"

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “1974’ten bu yana ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Esnaf sattığı altını yerine koyamıyor, dükkândan çıkan alıcı kapıda kazanmaya başlıyor.” dedi.

REKOR ÜSTÜNE REKOR: ALTINDA “MÜKEMMEL FIRTINA”

Yükseliş trendinin yarattığı mükemmel fırtınayla birlikte altın piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor. Dün 4.045 dolara kadar çıkan ons altın, bir haftada yüzde 12, yılbaşından bu yana ise yüzde 55 değer kazandı.

Altın rekor kırıp zirveye çıktı: Dünyaca ünlü banka kapıdaki tehlikeyi açıkladı!

Bu artış, 1979’dan beri görülen en güçlü yıllık yükseliş olarak kayda geçti. İç piyasada da benzer bir tablo oluştu. Fiyatlar neredeyse saatlik değişirken birçok kuyumcu gram altın satışlarını durdurdu. Kapalı Çarşı’da satış fiyatı lehine makas 500 TL’ye ulaştı.

Gram altın 5.500 TL civarında seyrederken, nihai satış fiyatı 5.800–5.900 TL bandına kadar yükseldi. Arz-talep dengesindeki bozulma ve global piyasalardaki belirsizlikler fiyatların kontrolünü zorlaştırdı.

“1974’TEN BERİ BÖYLESİNİ GÖRMEDİK”

Uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın piyasasında yaşanan hareketliliği şu sözlerle değerlendirdi:

“1974’ten bu yana ilk kez böyle bir tablo görüyorum. İsrail-Gazze çatışması, Rusya-Ukrayna savaşı ve merkez bankalarının yoğun altın alımları fiyatları yukarı çekiyor. Şu anda fiyat tahmini yapmak neredeyse imkânsız hale geldi. Kapalı Çarşı’ya altın almaya gelen yatırımcı, dükkândan çıkar çıkmaz kâr ediyor. Esnaf sattığı altını aynı fiyata yerine koyamıyor.”

TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ TALEP PATLAMASI

Gram altın fiyatı 5.500 TL seviyesinde olmasına rağmen, satışlar 5.800–5.900 TL aralığında gerçekleşiyor. Yıldırımtürk’e göre bu farkın temel nedeni iç talepteki aşırı artış.

Türkiye’de altın güvenli liman olarak görüldüğü için, dünya genelindeki fiyatlamalardan bağımsız bir talep patlaması yaşanıyor. 2023’te getirilen altın ithalat kotası da arzı kısıtlayarak fiyatları yukarı itiyor.

Ekonomim'in haberine göre, ayrıca İstanbul Altın Rafinerisi’ne yönelik soruşturma süreci ve üretimin geçici durması, piyasadaki arz sıkışıklığını artıran bir başka etken olarak öne çıkıyor.

TAKAS EKONOMİSİ YAYILIRSA ALTIN 10 BİN DOLARI GÖREBİLİR

Yıldırımtürk, merkez bankalarının dolardan uzaklaşarak altın gibi emtialara yöneldiğini vurguladı:

“Ülkeler artık ticarette takas yöntemine dönmeye başladı. Örneğin Pakistan, İran’dan petrol alıyor ve karşılığında ürün gönderiyor. Bu yöntem yaygınlaşırsa altının ons fiyatı 10 bin doları bile görebilir. Paranın değil, emtianın güçlü olduğu yeni bir döneme giriyoruz.”

GÜMÜŞ HENÜZ YATIRIMCININ GÖZDESİ DEĞİL

Yıldırımtürk, gümüş piyasasındaki gelişmeleri de değerlendirdi:

“Geçen hafta 81 kilo gümüşle 1 kilo altın alınabiliyordu, bu hafta oran 86 kiloya çıktı. Gümüş fiyatlarında sınırlı bir düşüş var. Henüz yatırımcı ilgisi düşük olsa da sanayideki kritik rolü nedeniyle orta vadede yükseliş bekliyorum.”

UZMANLAR NE DİYOR?

Altın rekorların en büyüğünü kırdı: Tutabilene aşk olsun

Midas / Tim Waterer: Artan belirsizlikler altın fiyatlarını yukarı itiyor ancak 4.000 dolar civarında kâr satışları kısa vadeli risk oluşturabilir.

Ahmet Cumhur Kitiş: Altın, küresel ve yerel dalgalanmalara rağmen değerini korumayı sürdürecek.

Ferhat Yükseltürk: Altında 4.000–4.500 dolar seviyelerine kademeli geçiş bekleniyor.

Gedik Yatırım: ABD ve Fransa’daki siyasi belirsizlikler güvenli liman talebini artırıyor. 4.000 doların üzerinde kalındığı sürece yükseliş sürebilir.

Info Yatırım: ABD’deki bütçe krizi altının yükselişine ivme kazandırdı. FED tutanakları yeni ipuçları verebilir.

Ahlatcı Yatırım: 4.051 ve 4.071 dolar direnç seviyeleri takip edilmeli.

Ziraat FX: 4.048, 4.080 ve 4.100 dolar seviyeleri kritik direnç noktaları.

Anadolu Yatırım: Altın, pozitif momentumunu koruyor; uzun vadede yükseliş trendi devam ediyor.

Tacirler Yatırım: Teknik göstergeler 3.900 dolar altına kalıcı düşüş olasılığının zayıf olduğunu gösteriyor.

Osmanlı Yatırım: 4.017 doların üzerinde kalındığı sürece yükseliş potansiyeli sürüyor.

İntegral Yatırım: 4.045 dolar seviyesi direnç, dik yükselişlerde teknik yorgunluk riski var.

İKON Menkul: Altın, 200 günlük ortalamanın %20 üzerinde işlem görüyor; 4.000 dolar kritik direnç.

Goldman Sachs / Robert Kaplan: 4.000 dolar barajının aşılması, altının güvenli liman statüsünü güçlendirdi.

Dünya Altın Konseyi / Louise Street: Bu sert yükseliş, piyasalarda adeta “büyük bir fırtına” etkisi yarattı.

Bank of America: Kısa vadeli düzeltme riski olsa da, altın küresel belirsizlik ortamında değer kazanmaya devam edecek.

YURTDIŞI MAKAS 7 BİN DOLARA ÇIKTI

Yıldırımtürk, yurt dışı fiyatlarıyla iç piyasa arasındaki farkın 7.000 dolara kadar çıktığını belirterek şunları söyledi: