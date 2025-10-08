Altın rekor kırıp zirveye çıktı: Dünyaca ünlü banka kapıdaki tehlikeyi açıkladı!

Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altın fiyatlarının 4 bin dolar seviyesini aşmasının, küresel finansal istikrar açısından önemli bir uyarı sinyali olduğunu ifade etti.

Böylesi görülmedi: Altında çifte rekor!

"İYİYE İŞARET DEĞİL"

Kaplan, değerli metalin son dönemdeki hızlı yükselişine dikkat çekerek, “Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması iyiye işaret değil, bu bir uyarı işareti olarak görülmeli” dedi.

Amerikan tahvillerinin yerini giderek altının aldığını belirten Kaplan, “Şu anda güvenli liman olarak görülen Amerikan tahvilleri değil, altın. Bu eğilim finansal risk algısında ciddi bir değişim olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, altının yıl başından bu yana yüzde 40’a yaklaşan değer artışının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

ABD merkezli bankalar, altındaki yükselişin 2026 sonuna kadar devam etmesini öngörüyor. Daha önce ABD Merkez Bankası, 2026 sonu için altın fiyatını 4 bin 900 dolar olarak tahmin etmişti ancak piyasadaki hızlı hareketler, bu seviyeye çok daha erken ulaşılabileceğine işaret ediyor.

ALTIN ZİRVEDE: GÜVENLİ SIĞINAK MI, RİSKLİ BÖLGE Mİ?

Altın, yatırımcılar açısından “güvenli liman” olma özelliğini korurken, son dönemdeki sert yükselişler piyasada temkinli bir bekleyişe neden oldu.

Uzmanlar, önümüzdeki süreçte jeopolitik gelişmeler, faiz politikaları ve dolar endeksindeki dalgalanmaların altının seyrinde belirleyici olacağını ifade ediyor.