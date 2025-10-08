Böylesi görülmedi: Altında çifte rekor!

Böylesi görülmedi: Altında çifte rekor!
Altın fiyatları 8 Ekim 2025 Çarşamba gününde yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Son günlerde hızlı yükselişiyle dikkat çeken altın, yeni güne çifte rekorla başladı. Gram altın 5.392 TL’ye çıkarak tarihi zirvesine ulaşırken, ons altın 4.000 dolar barajını aşarak 4.021 dolar seviyesini gördü.

Altın fiyatların her gün olduğu gibi 8 Ekim Çarşamba gününde de yatırımcıların gündeminde. Son zamanlarda keskin artışlarla dikkat çeken altın yeni güne çifte rekor ile başladı.

Peki rekor kıran altın fiyatları ne kadar oldu? Ons altın kaç dolara yükseldi? Gram altın kaç TL? İşte detaylar...

ALTINDA ÇİFTE REKOR!

Gram altın 5392 TL'yi görerek rekor kırarken ons altın ise 4 bin barajını aşarak 4 bin 21 dolar ile tarihi zirvesini yineledi.

Yüzde 1'e yakın primle yükselişini sürdüren altın fiyatları yukarı yönlü ivmelenmeye devam ediyor.

8 EKİM ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın: Alış 5.391,06 TL – Satış 5.391,66 TL

Ons Altın: Alış 4.018,00 USD – Satış 4.018,53 USD

Çeyrek Altın: Alış 9.157,00 TL – Satış 9.245,00 TL

Yarım Altın: Alış 18.314,00 TL – Satış 18.501,00 TL

Tam Altın: Alış 35.689,32 TL – Satış 36.389,61 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 36.517,00 TL – Satış 36.860,00 TL

Ata Altın: Alış 36.804,62 TL – Satış 37.729,10 TL

