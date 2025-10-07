Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!

Küresel piyasalarda dalgalanma devam ederken, "güvenli liman" olarak anılan altın fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Rekor üstüne rekora koşan altına ilişkin Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken altın uyarısı geldi.

Hem altın hem de gümüş tarafında sert satışların gelebileceği konusunda yatırımcıları uyaran Memiş, “Altın ve gümüşte fiyatlar sağlıksız biçimde yükseldi, yatırımcıların olası düşüşlere karşı çok dikkatli olması gerekiyor” dedi. Dövizin diğer yatırım araçlarına göre daha cazip hale geldiğini ifade eden Memiş, yatırımcılara “sabırlı olun, kar satışlarını bekleyin” ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARINDA DÜZELTME BEKLENİYOR

Uluslararası piyasalarda değerli metaller tarafındaki yükselişlerin 7 haftadır sürdüğüne dikkatleri çeken Memiş, "Ons altın şu anda 3.955 dolar seviyesinde. Bu fiyatlardan alım yapmak mantıklı değil, kar satışları ve düzeltme hareketlerini beklemek gerekiyor” diye konuştu.

GRAM ALTINDA DA DÜŞÜŞ SİNYALİ

Memiş, gram altın TL fiyatının 5 bin 500 lirayı test ettiğini hatırlatarak, “Ons altındaki kar satışları gram altında da etkili olabilir. Şu anda altın almak için uygun bir zaman değil. Yukarı yönlü hareketler agresif ve sağlıksız” uyarısında bulundu.

“ALTIN VE GÜMÜŞTE RİSKLİ FİYATLAMALAR VAR”

Yatırımcılara bir uyarıda daha bulunan Memiş, “Altın ve gümüş fiyatlarında riskli fiyatlamalar var. Satışlara karşı tüm yatırımcıların dikkatli ve temkinli davranması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.