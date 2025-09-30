İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırım ve tasarruf konularında dikkat çekici önerilerde bulundu. Memiş, "Hayatın nasıl kuralları varsa paranın da kuralları vardır" diyerek yatırımcıları uyardı.

MADDE MADDE SIRALADI

Sosyal medya hesabı X'ten finansal adımlarla ilgili uyarıda bulunan Memiş "altın kuralları" şöyle açıkladı:

Altın borçlanmayacaksın, gelirin altınsa o ayrı

Tasarrufta fiyata değil, miktara bakılır

Uzun vadeli yatırımcı olacaksın

Birikimlerinle kumar oynamayacaksın

Altın ve gümüş gerçek paradır

Al-sat değil, al-yat yapacaksın

Umut paranla değil, unut paranla yatırım yapacaksın

Bol bol okuyacak, dinleyecek, bilgi sahibi olacaksın

"UYGULAYAN GAYET MUTLU OLUR"

Memiş, söz konusu kuralların uygulanması halinde yatırımcıların daha bilinçli adımlar atacağını belirterek, "Bunun gibi onlarca kural var, önce bunları uygulayan gayet mutlu" ifadelerini kullandı.