İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
Yayınlanma:
Ekonomik olarak zor zamanlardan geçen milyonlar finansal adımlarını doğru atma uğraşında. Kimisi daha az borçlanma kimisi küçük de olsa birikim yapma derdinde. İslam Memiş ise paranın altın kurallarını açıkladı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırım ve tasarruf konularında dikkat çekici önerilerde bulundu. Memiş, "Hayatın nasıl kuralları varsa paranın da kuralları vardır" diyerek yatırımcıları uyardı.

MADDE MADDE SIRALADI

Sosyal medya hesabı X'ten finansal adımlarla ilgili uyarıda bulunan Memiş "altın kuralları" şöyle açıkladı:

  • Altın borçlanmayacaksın, gelirin altınsa o ayrı
  • Tasarrufta fiyata değil, miktara bakılır
  • Uzun vadeli yatırımcı olacaksın
  • Birikimlerinle kumar oynamayacaksın
  • Altın ve gümüş gerçek paradır
  • Al-sat değil, al-yat yapacaksın
  • Umut paranla değil, unut paranla yatırım yapacaksın
  • Bol bol okuyacak, dinleyecek, bilgi sahibi olacaksın

"UYGULAYAN GAYET MUTLU OLUR"

Memiş, söz konusu kuralların uygulanması halinde yatırımcıların daha bilinçli adımlar atacağını belirterek, "Bunun gibi onlarca kural var, önce bunları uygulayan gayet mutlu" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

