Başekonomist açıkladı: Altın ve gümüş rekor kıracak!

Yatırımcılar piyasaları yakından takip ederken, altın fiyatları tarihi rekorlar kırıyor. Piyasalarda Fed belirsizliği artarken, güvenli liman arayan yatırımcı altına yöneliyor. Artan talep de fiyatları yukarı tırmandırıyor.

Gümüş fiyatları da benzer şekilde yüksek seyrediyor. Peki değerli metallerdeki bu yükselişin nedeni ne? Daha yükselir mi? Altın ve gümüşte yeni rekorlara hazır olmalı mıyız?

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Nasıl Bir Ekonomi'nin (NBE Tv) yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İÇERİDE GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Bu haftanın hem içeride hem dışarıda oldukça yoğun bir hafta olacağını söyleyen Eryılmaz "İlk olarak içeriyle başlayalım. Cuma günü (3 Ekim 2025) enflasyon datası var. Çok çok kıymetli bir enflasyon verisi olacak bu veri. Hem fiyatlamalar açısından borsa açısından hem 23 Ekim'de Merkez Bankası ne yapar, ne eder, ne kadarlık bir faiz indirimi gelir bunu anlamaya çalışacağız" diye konuştu.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

Piyasaların % 2,5 - % 2.6 civarındaki enflasyon beklentisine işaret eden Eryılmaz "Eğer böyle bir enflasyon alırsak dezenflasyon devam edecek. Yani yıllık enflasyon 32.95'ten 32,5'lara geri çekilecek. Tabii aylık enflasyon %2.6 gelirse oldukça yüksek bir enflasyon olacak." dedi.

Yıl sonu için yüzde 30'luk enflasyon tahminini anımsatan Doç. Dr. Eryılmaz enflasyonun 2,6 gelmesi durumunda yıl sonu enflasyon tahminlerinin yeniden yukarı çekileceğini ifade etti.

"BIRAKIN FAİZ İNDİRİMİNİ, ARTTIRIMA GİDEBİLİR"

Fatih Karahan'ın New York'taki, "enflasyonda ara hedef tutmazsa duruş sıkılaşacak" açıklamasına işaret etti.

Eryılmaz, Karahan'ın açıklamasına dair "Piyasa şunu tartışmaya başladı: 'Artık bırakın faiz indirimini bir faiz artırımı mı gündeme gelebilir' soruları gündeme geldi. Dolayısıyla %2.6'nın üzerinde bir veriyle Merkez Bankası'nın bırakın faiz indirmeyi faiz artırımı yapar mı? Bu sözel iletişimden sonra daha fazla tartışılabilir diye düşünüyorum. Onun için enflasyon datası bu noktada çok çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Çarşamba günü açıklanacak imalat PMI verisinin de kritik önemde olduğunu ifade eden Erıylmaz gözlerin aynı zamanda borsada olduğunu belirtti.

"Piyasa, Trump Erdoğan görüşmesinden aradığını bulamadı. Burada somut hiçbir gelişme yok." diyen Eryılmaz Halk Bankası kararının önemli olduğunu söyledi. Eryılmaz'a göre, ABD'den Halk Bankası lehine gelecek karar borsayı etkileyebilir.

"Onun için hem bugün hem hafta geneli karar açıklanana kadar veya karar açıklandıktan sonra Halkbank hisselerinde volatil bir gün olabilir." diye ekledi.

"ÇOK ZOR BİR HAFTA"

Altında tüm zamanların rekoru!

Cuma günü CHP İstanbul il yönetimine kayyum atanması ile ilgili duruşmanın devam edeceğine dikkati çeken Eryılmaz "Onun için şimdi bu hafta endeks tarafında çok zorlu bir hafta bizi bekliyor. Bir işte bu Trump Erdoğan görüşmesine dair haber akışları anlaşılmaya çalışılacak, detaylar ama enflasyon datası bence Borsa İstanbul için cuma günü çok çok kıymetli olacak." diye konuştu.

Beklentinin çok üzerinde ya da beklentiye paralel bir enflasyon verisinin moralleri bozabileceğini söyleyen Başekonomist Eryılmaz şöyle devam etti:

"Çünkü bizim ana hikayemiz tutunduğumuz hal, faiz indirimleri olduğu için daha az faiz indirimi geleceği veya faiz indirimlerine dair en azından Ekim ayı yakın vadeye ilişkin belirsizlik endeks tarafında belirsizlik yaratabilir. Tersi de olabilir. Beklentinin çok altında %2'ler veya altında bir enflasyon gelirse bu kez de endeks tarafında faiz indirimine duyarlı sektörler bazında bir hareket olabilir. Dolayısıyla olur da baskı gelirse 11.085 bizim için kıymetli. Hatta 10.090 diyelim."

ALTINDA İVME NE OLUR?

"Altın fiyatları ve özellikle gümüş fiyatlarında yeniden tarihi rekorlar olduğunu görüyorum." diyen Eryılmaz gümüşte son 14 yılın rekorunun kırıldığını anımasattı.

Eryılmaz, altın ve gümüşteki güçlü yükselişin nedenlerinden birinin ABD enflasyon verisi olduğunu ancak en önemlisinin ise 30 Eylül gecesi bir fonun sona ermesi olduğunu söyledi. Eryılmaz yeni fonun belirlenmemesi halinde federal işlemlerin durabileceğini yani hükümetin kapanması anlamına geldiğini söyledi. Trump ve hükümetinin 2 günlük süresi olduğunu ifade eden Eryılmaz bunun piyasalar için çok kritik olduğunu söyledi. Eryılmaz bu nedenle altın ve gümüşte yeni rekorlar beklediği açıkladı.

"ALTIN YA DA GÜMÜŞ ALINIR MI?"

"Yatırımcı şunu merak ediyor? Aşırı yükselmiş bir gümüş ve altın var acaba bu seviyelerden alınır mı?" sorusunu soran Eryılmaz yatırımcıların bu kafa karışıklığına şu cevabı verdi:

"Bir momentum trendi var. Bu momentum devam ettikçe alınabilir. Dikkatli olmakta fayda var, özellikle haberleri iyi takip etmek gerekiyor. Özellikle ABD tarım dışı istihdam verilerini ve Fed'in açıklamalarını yakından takip etmek gerekiyor."

*Metinde yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.