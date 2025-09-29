Altında tüm zamanların rekoru!

Altın fiyatlarında yüksek seyir devam ediyor. Gram altın 5 bin liranın üzerinde yeni konumunu alırken 5 bin 90 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı.

Altının ons fiyatı ise bu yıl yatırımcısına yüzde 40’ın üzerinde kazanç sağlayarak 1979’dan sonraki en yüksek yıllık artışı sağladı.

Dolardaki değer kaybı sonrası ons altın da tüm zamanların rekorunu kırdı.

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının güçlü altın talebi fiyatları yukarı taşımaya devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine yönelik beklentiler ile Banka’nın bağımsızlığına dair endişeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini hızlandırdı.

ABD dolar endeksi rakip para birimleri karşısında yüzde 0,2 değer kaybedince dolar bazlı altın yurt dışındaki yatırımcılar için ucuz hale geldi. Bu da altına talebi arttırdı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Geçtiğimiz hafta ABD'den beklenen kritik önemdeki kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı. Endeks beklentiler doğrultusunda ağustosta yüzde 0,3 arttı. Bu verinin ardından piyasalar da Fed'in faiz indirim beklentisi arttı. Buna göre ekim ayında faiz indirimi ihtimali yüzde 90, aralık ayında ise yüzde 65 olarak bekleniyor.

Yatırımcılar, ABD hükümetinin olası kapanmasına dair endişelerle temkinli hareket ederken, altın düşük faiz ortamı ve artan jeopolitik belirsizlikten fayda sağlamaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Peki altın fiyatlarında rota nasıl olur? Altın yükselir mi? Düşüş mü gelir?

Capital Economics’ten Hamad Hussain, altındaki yükseliş trendinin süreceğini ve ons fiyatının gelecek yıl 4 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

YILLIK SEYRİ VE KAZANÇ TABLOSU

2025 yılına 2 bin 623 dolar seviyesinden başlayan ons altın, yıl boyunca alış yönlü hareketini sürdürdü.

Ocakta % 6,67,

Şubatta % 2,17,

Martta % 9,26,

Nisanda % 5,26,

Mayısta % 0,03,

Haziranda % 0,41 artış kaydetti.

Temmuz ayında % 0,39’luk sınırlı bir düşüş yaşayan altın, ağustosta % 4,8 ve eylül ayında ise % 8,54 oranında değer kazandı. Bu süreçte altın, yılın zirvesini 3 bin 791 dolar ile gördü ve yatırımcısına yaklaşık % 43 getiri sağladı.

1979 SONRASININ EN YÜKSEK ARTIŞI

Altının onsu, 1979’da yatırımcısına % 126,5 kazandırmıştı. Bu yılki performansıyla birlikte altın, aradan geçen 46 yılın en yüksek yıllık artışına doğru ilerliyor.

4 BİN DOLAR HEDEFİ GÜNDEMDE

Capital Economics Emtia ve İklim Ekonomisti Hamad Hussain, şu ifadeleri kullandı:

“Fed’e yönelik faiz indirimi beklentileri, bağımsızlık endişeleri ve borç sürdürülebilirliği tartışmaları altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıyor. Ayrıca büyük merkez bankalarının alımları ve Çin’den gelen güçlü yatırımcı talebi yükseliş trendini destekleyen başlıca faktörler arasında.”

Hussain’e göre, altın fiyatlarındaki bu ivme önümüzdeki yıl da devam edecek ve ons altın 4 bin doları test edebilir.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın

5.089,65

5.090,25

22 Ayar Bilezik

4.757,94

4.793,65

Altın (ONS)

3.805,09

3.805,55

Altın ($/kg)

121.817,00

121.831,00

Cumhuriyet Altını

33.956,00

34.214,00

Yarım Altın

17.027,00

17.170,00

Çeyrek Altın

8.514,00

8.580,00

Reşat Altını

33.988,47

34.246,95

22 Ayar Altın TL/Gr

4.751,02

4.965,19

Gremse Altın

82.842,86

84.729,97

Tam Altın

33.137,15

33.788,34