JPMorgan tarih verdi: Altın rekor kıracak!

JPMorgan Özel Bankacılık, altın fiyatlarına dair dikkat çekici bir öngörü paylaştı. Banka, 2026 yılının ortasına kadar ons altının 4.050–4.150 dolar aralığında hareket ederek rekor seviyelerde kalacağını tahmin ediyor.

ABD EKONOMİSİ VE FAİZ POLİTİKALARI ETKİSİ

Banka değerlendirmesinde, ABD ekonomisinde olası bir zayıflamanın, Fed’in faiz indirimlerine yönelmesine neden olabileceği belirtildi. Bu durumun ise altın fiyatlarını destekleyeceği vurgulandı.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi takvimi konusunda kesin açıklama yapmadığı hatırlatılırken, JPMorgan ekonomik koşulların kötüleşmesi halinde Fed’in daha hızlı adım atacağını öngörüyor.

ALTIN YATIRIMCILAR İÇİN CAZİP OLABİLİR

Bankanın tahminine göre, olası faiz indirimleri ve ABD ekonomisindeki yavaşlama senaryosu, altını yatırımcılar için daha çekici bir seçenek haline getirecek.

JPMorgan, bu gelişmelerin altın piyasasında rekor seviyelerin görülmesine zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti.