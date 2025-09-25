Altın kritik veriye odaklandı: Bugün açıklanacak!

Altın fiyatlarında yeni hafta rekorlarlar başladı. Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesi küresel piyasalardaki belirsizlik altına talebi arttırdı. Güvenli liman konumunu giderek sağlamlaştıran altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe rekorla girmişti ancak tansiyon günlerce düşmedi. Bugün ise kısmi bir düşüşle güne başladı.

PİYASALAR KRİTİK VERİYE ODAKLANDI

Ancak kritik ABD verisi piyasanın odağında. Yatırımcıların gözü cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisinde. Reuters anketine göre, endeksin Ağustos'ta aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 2,7 artış göstermesi bekleniyor.

Altın fiyatları haftalardır rekor üzerine rekor kırarken Fed'in faiz indirimi kararıyla geçen hafta tansiyonu düşürmüştü. Alım fırsatı olabilecek bu dönemde rekor serisini ara ara soluklandıran altında Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 17 Eylül'de açıkladığı faiz kararı etkili oldu. Fed 2025 yılının altıncı faiz kararında beklentilerin doğrultusunda idirime gitti.

Bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, ABD iş gücü piyasasının durumuna dair ipuçları sunacak. Piyasalar genel olarak Ekim ve Aralık aylarında 25 baz puanlık iki faiz indirimi daha bekliyor.

Faiz oranlarının düşük seyrettiği dönemlerde öne çıkan güvenli liman altın, Salı günü 3.790,82 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. altın fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü. Gram altın güne 5 bin liranın üzerine çıkarak tarihi bir rekorla başlamıştı. Ancak gün içi rekoru bunu da geride bırakdı.

Altın yatırımcısına kritik uyarı: Alım fırsatı için tarih verdiler!

Altın fiyatları geçen hafta düzeltmeye giderken sakin seyir bir anda yönünü yukarı çevirmişti. Yeniden tırmanışa geçen altında, yeni hafta yüksek başladı. Gram altın tarihi rekorla 5 bin liranın üzerine çıktı.

İslam Memiş'ten altın çağrısı: 5 bin lirayı geçince dayanamadı

Perşembe günü ABD 2. çeyrek büyüme rakamı ve dayanıklı mal siparişleri verisi gelecek. Cuma günü ise Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (PCE) ile Michigan tüketici güven endeksi öne çıkan veriler arasında bulunuyor.

25 Eylül Perşembe gününün ilk saatlerinde altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın

4.985,49

4.986,09

22 Ayar Bilezik

4.648,66

4.692,24

Altın (ONS)

3.740,94

3.741,34

Altın ($/kg)

119.611,00

119.625,00

Cumhuriyet Altını

33.229,00

33.484,00

Yarım Altın

16.666,00

16.807,00

Çeyrek Altın

8.332,00

8.397,00

Reşat Altını

33.261,47

33.516,95

22 Ayar Altın TL/Gr

4.650,11

4.894,69

Gremse Altın

82.369,18

84.225,41

Ata Altın

33.977,29

34.823,47

Tam Altın

32.947,67

33.587,13

BAŞEKONOMİST ERYILMAZ UYARDI: SATMAYIN

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise altındaki hareketliliğe ilişkin elinde altın bulunduranların “satmaması gerektiği" telkininde bulundu. Eryılmaz, ons altında 3.600 dolar ve gram altında 4.780 TL’nin önemli bir destek olduğuna işaret ederek, söz konusu seviyelerin üzerinde kalıcılık halinde altında pozitif görünümün korunacağını ifade etti.

Gram altın haftaya böyle başladı!

ABD ekonomisine dair ikinci çeyrek büyümesi ve yine ABD’den gelecek Çekirdek PCE verilerine dikkat çeken Doç. Dr. Eryılmaz, altında kısa vadeli yeni alım yapmak isteyenlere “bekle-gör” önerisinde bulundu. Doç. Dr. Eryılmaz, uzun vadeli biriktiren yatırımcılar için ise her geri çekilmenin bir alım fırsatı olduğunu vurguladı.