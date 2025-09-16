Altın yatırımcısına kritik uyarı: Alım fırsatı için tarih verdiler!

ABD Merkez Bankası'nın para politikasını gevşetme beklentisi, devam eden jeopolitik gerginlikler, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler ve merkez bankalarının güçlü alımları gibi güçlü destekler, yatırımcıları kıymetli madene yönelmeye yöneltti.

Altının onsu 3 bin 689,27 dolarla rekor kırarken, bu yıl yaklaşık yüzde 40 değer kazandı. 2024'teki değer kazancı yüzde 27 olmuştu.

Mumbai merkezli rafineri şirketi Augmont'un araştırma başkanı Renisha Chainani, Yeni Delhi'deki Hindistan Altın Konferansı sırasında yaptığı açıklamada, "Özellikle merkez bankaları ve ETF'lerden gelen talep daha hızlı bir şekilde artmaya devam ettikçe, uzun vadeli altın boğa koşusu sağlam görünüyor" dedi.

Faiz kararına bir gün kala altın rekor kırdı

"YÜZDE 5-6'LIK DÜZELTME GÖRÜLEBİLİR"

Chainani "Ancak altın şu anda aşırı alım bölgesinde ve kısa vadede yüzde 5-6'lık bir düzeltme görebilir. Ardından konsolide olup tekrar yükselerek 2026'da 4 bin 200 doların üzerindeki yeni zirvelere ulaşabilir" dedi.

Reuters'in haberine göre; Konferansa katılan sektör katılımcılarının neredeyse tamamı, ABD faiz oranlarındaki düşüş, güçlü yatırım talebi ve jeopolitik riskler nedeniyle altın fiyatlarındaki yükselişin 2026'da da devam etmesini bekliyor.

ABC Rafinerisi'nde Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell, "Analistler fiyatların 2026'da 4 bin dolara ulaşacağı konusunda endişeliydi. Ancak bunu söylemek gerçekten zor, çünkü baktığımız her projeksiyonda fiyat beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde bu seviyeye ulaştı" dedi.

FED'İN KARARI BEKLENİYOR

Fed'in yarın yapılacak para politikası toplantısında faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. Trump, Fed'i faiz oranlarını düşürmeye zorluyor ve Fed Başkanı Jerome Powell'ı çok yavaş hareket ettiği için defalarca eleştiriyor.

Geleneksel olarak jeopolitik ve ekonomik risklere karşı tercih edilen bir korunma aracı olarak bilinen altın, düşük faiz ortamında da değer kazanıyor.

Danışmanlık şirketi Metals Focus'un yönetici direktörü Philip Newman, "Altın fiyatları henüz keşfedilmemiş bir bölgede, 3 bin 400 ve 3 bin 500 dolar seviyelerinde çok fazla zaman geçirmedi" dedi ve şirketin yıl sonunda fiyatların 3 bin 800 dolar civarında çıkmasını beklediği ekledi.