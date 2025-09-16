Faiz kararına bir gün kala altın rekor kırdı

Altın fiyatları yeni güne rekorla başladı. Piyasaların odaklandığı Fed'in faiz kararı öncesi altında yine rota yukarı döndü. Peki altın fiyatları düşer mi yoksa daha da yukarı çıkar mı? İşte detaylar...

Altın fiyatları yeniden rekora koştu. Geçtiğimiz iki hafta rekor üzerine rekor kıran gram altın arkada ara ara düşüş gösterse de rekorsuz ancak zirvede kaldı.

Altın fiyatları içeride ve dışarıda yaşanan kritik gelişmelerin etkisinde hareketliliğini sürdürüyor.

İçeride, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından başlayan gerilim Borsa İstanbul'da da agresif hareketlere neden oldu. BIST 100'de değer kaybı yaşanırken devre kesici uygulandı. Dışarıda ise bir yandan ABD enflasyon verisinin beklentinin üzerinde gelmesi diğer yandan Fed'in faiz indirimi beklentisi altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Fed'in yarın (17 Eylü) açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. İçeride CHP Kurultay davası piyasaların odağına oturdu. Belirsizlik ve kriz ortamlarından güçlenerek çıkan altın yüksek seyrini sürdürüyor.

"GRAM ALTIN 5 BİN TL'Yİ GÖRECEKTİR"

Piyasa katılımcılarının yakından izlediği kritik eşik ise 5.000 TL seviyesi. BLF Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Gram altında son 12 günde istikrarlı bir yükseliş serisi izliyoruz ve 4.900 TL seviyesi test ediliyor. Büyük olasılıkla, Fed’in faiz kararı öncesinde gram altın 5.000 TL’yi görecektir.”

Gram altın 4 bin 901 lira ile rekor kıradı.

16 Eylül Salı gününe ait altın fiyatları şu şekilde...

Gram altın
4.892,87
4.893,32

22 Ayar Bilezik
4.522,48
4.547,76

Altın (ONS)
3.683,77
3.684,12

Altın ($/kg)
117.833,00
117.844,00

Cumhuriyet Altını
32.266,00
32.487,00

Yarım Altın
16.183,00
16.318,00

Çeyrek Altın
8.091,00
8.159,00

Reşat Altını
32.298,47
32.519,95

22 Ayar Altın TL/Gr
4.515,26
4.752,87

Gremse Altın
78.883,42
80.681,97

Tam Altın
31.553,37
32.174,09

Külçe Altın ($)
118.750,00
118.800,00

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

