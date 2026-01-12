Yasayı duyan harekete geçti: 'Fırsat bu fırsat' deyip aidatlara zam yaptılar!

Yayınlanma:
Konut aidat artışlarına yüzde 25,49’luk üst sınır getirilmesini öngören düzenleme Meclis’e sunulurken, bazı site yönetimlerinin yasalaşma öncesi yüzde 35-55 arasında zam yaptığı iddia edildi. Uzmanlardan konuya ilişkin uyarı geldi.

Konut aidatlarına yapılacak artışlara yüzde 25,49 oranında üst sınır getirilmesini öngören düzenleme TBMM’ye sunuldu. Ancak düzenleme henüz yasalaşmadan bazı site yönetimlerinin olağanüstü toplantılar yaparak aidatlara yüzde 35 ile 55 arasında zam uyguladığı öne sürüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan teklif, aidat artışlarının yeniden değerleme oranını aşmamasını amaçlıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde site yönetimleri, bu oranın üzerinde zam yapabilmek için üç ay içinde kat malikleriyle toplantı düzenlemek ve çoğunluğun onayını almak zorunda kalacak.

Düzenleme bilgisinin kamuoyuna yansımasının ardından bazı site yönetimlerinin hızla harekete geçtiği, resmi süreç tamamlanmadan yeni aidat bedellerini belirlediği iddia edildi. Bu durum, özellikle yüksek oranlı artışlarla karşılaşan site sakinlerinin tepkisine neden oldu.

İTİRAZ HAKKI BULUNYOR

2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklanırken, teklifin yasalaşması durumunda düzenlemenin geçmişe dönük uygulanmayacağı belirtiliyor. Buna karşın hukukçular, kat maliklerinin fahiş artışlara karşı itiraz hakkının bulunduğuna dikkat çekiyor.

UZMANLARDAN UYARI

NTV'den Onur Aksoy'a konuşan Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, yüksek oranlı zamların fırsatçılık kapsamına girebileceğini belirterek, "Yönetici kendi kafasına göre aidat belirleyemez. Bunu maliklere yansıtamaz" ifadelerini kullandı.

