Teklif hazırlandı: Site aidatlarına düzenleme geliyor!

Fahiş ev kiralarının ardından sitelerde "ek kira" haline gelen aidatlar için nihayet adım atıldı. Meclis gündemine taşınan yeni kanun teklifiyle, site yönetimlerinin kat maliklerinden onay almadan zam yapması ve kontrolsüz harcama dönemi sona eriyor.

Son dönemde site aidatlarının kira bedellerini aşması ve yönetimin kontrolsüz harcamaları nedeniyle artan şikayetler üzerine AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kanun teklifi hazırlandı. Mülk sahiplerinin haklarını korumayı amaçlayan kanun teklifi, site yönetimlerinin mali yetkilerini önemli ölçüde kısıtlıyor. Düzenleme, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulacak.

KAT MALİKLERİ ONAYLAMADAN ÖDEME TOPLANAMAYACAK

Yeni düzenleme ile birlikte site yönetimlerinin tek taraflı "işletme projesi" hazırlayıp aidat belirleme yetkisi sınırlanıyor. Hazırlanan teklife göre; sitelerde yapılacak demirbaş yenileme, altyapı çalışması, bakım, onarım ve temizlik gibi tüm hizmetler için öncelikle yönetimler tarafından detaylı bir projelendirme yapılması zorunlu hale getirildi. Bu hizmetler için piyasadan teklifler toplanacak ve bu teklifler doğrudan kat maliklerinin onayına sunulacak. Malikler tarafından onaylanmayan hiçbir hizmet için aidat veya ek ödeme talep edilemeyecek.

HARCAMALARDA ŞEFFAFLIK ZORUNLULUĞU

Düzenlemenin temel hedeflerinden biri de aidat giderlerinin şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlamak olarak belirlendi. Mevcut sistemde yönetimlerin yaptığı harcamaların takibinde yaşanan zorluklar, yüksek aidatların ve suiistimallerin önünü açıyordu.

Yeni yasa ile yönetimlerin tüm harcama kalemlerini ve alınan teklifleri maliklere belgelendirmesi şart koşuldu. Böylece "hizmet karşılığı olmayan" veya "fahiş fiyatlandırılmış" giderlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

TARIM ARAZİLERİNE YENİ HAK VE SÜRE TANINIYOR

Kanun teklifi sadece site aidatlarıyla sınırlı kalmadı. Dosya kapsamında, çeşitli nedenlerle ödemesi yapılamamış veya başvurusu eksik kalmış tarım arazileri ile bazı taşınmazlara dair hak sahiplerini ilgilendiren maddeler de yer aldı. Bu taşınmazlarla ilgili hak kaybı yaşayan kişilere, işlemlerini tamamlamaları için yeni bir ek süre ve imkan tanınacak.

YENİ YILDA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

TBMM komisyonlarına gelmesi beklenen teklifin, yasalaşması halinde 2026 yılı itibarıyla tüm toplu konut alanlarında ve sitelerde uygulanmaya başlanması öngörülüyor. Bu adım, özellikle büyükşehirlerde barınma maliyetinin önemli bir parçası haline gelen yan giderlerin kontrol altına alınması noktasında kritik bir viraj olarak değerlendiriliyor.