Göçler başlamıştı: İktidara yakın medya yazdı, düzenleme geliyor!

Site ve apartman sakinlerinin kâbusu haline gelen "fahiş aidat" konusu ile ilgili kanun hazırlığı yapılıyor.

Aidatler özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden kiralarla yarışır hale gelmiş ve son zamanlarda taşınmaların başlıca nedenleri arasına yerleşmişti.

250 bin kişi sadece bu yüzden taşındı!

Özellikle lüks sitelerde kiraları bile sollayan aidatlar istenmesi gündeme gelmişti.

ZAMMA 'ENFLASYON' FRENİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konuya ilişkin yeni bir kanun taslağı hazırladığı ifade edildi. İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinin duyurduğu düzenlemeye göre, artık yönetimler kafasına göre zam yapamayacak, artışlara "enflasyon sınırı" getirilecek.

Ocak ve Şubat aylarında yapılacak genel kurullar öncesi milyonlarca kat malikini ilgilendiren "Tesis Yönetim Kanunu" taslağı Meclis gündemine gelmeye hazırlanıyor. Denetimsiz ve şeffaflıktan uzak site yönetimlerini disipline etmeyi amaçlayan taslak, kiracı ve ev sahiplerini koruyacak radikal maddeler içeriyor.

Yönetimlerin yapacağı artış oranlarının, yıllık enflasyon rakamlarını geçmesine izin verilmeyecek.

SERTİFİKASI OLMAYAN YÖNETEMEYECEK

Sektördeki "merdiven altı" firmalar da ayıklanacak. Profesyonel site yönetimi yapan tüm firmaların Bakanlıktan "Yetki Belgesi" alması zorunlu hale getiriliyor. Sertifikası bulunmayan şirketler yönetim faaliyeti yürütemeyecek.

DİJİTAL VE ŞEFFAF DENETİM

Toplanan paraların nereye harcandığına dair tartışmalar da son buluyor.

Şeffaf Harcama: Yönetimler, harcadıkları her kuruşu dijital sistemlere kaydedecek. Kat malikleri bu sistemi anlık olarak denetleyebilecek.

Zorunlu Proje: "Beklenmedik masraf" adı altında toplanan ek paraların önü kesilecek. Büyük çaplı tadilatlar için önceden "işletme projesi" hazırlanması şartı getirilecek.

DENETİM AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin daha önce şu açıkamayı yapmıştı:

"Site Yönetim Yasası'yla herkesin şikâyet ettiği haksız ve keyfi aidat artışlarını tamamen durduracağız. Site yönetim sektörünü, 7/24 esasıyla takip edeceğiz. Her yönetimi, yılda en az bir kez denetleyeceğiz."