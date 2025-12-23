Göçler başlamıştı: İktidara yakın medya yazdı, düzenleme geliyor!

Göçler başlamıştı: İktidara yakın medya yazdı, düzenleme geliyor!
Yayınlanma:
Kiralarla yarışması ile gündem olan ve taşınmalarda en önemli sebepler arasına yerleşen yüksek site aidatlarına düzenleme yapılacak.

Site ve apartman sakinlerinin kâbusu haline gelen "fahiş aidat" konusu ile ilgili kanun hazırlığı yapılıyor.

Aidatler özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden kiralarla yarışır hale gelmiş ve son zamanlarda taşınmaların başlıca nedenleri arasına yerleşmişti.

250 bin kişi sadece bu yüzden taşındı!250 bin kişi sadece bu yüzden taşındı!

Özellikle lüks sitelerde kiraları bile sollayan aidatlar istenmesi gündeme gelmişti.

ZAMMA 'ENFLASYON' FRENİ

2023/08/16/konut-ekspertiz-1024x590-1.png

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konuya ilişkin yeni bir kanun taslağı hazırladığı ifade edildi. İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinin duyurduğu düzenlemeye göre, artık yönetimler kafasına göre zam yapamayacak, artışlara "enflasyon sınırı" getirilecek.

Fiyatlar ortaya çıktı: İstanbul'un bu ilçelerinde site aidatları el yakıyorFiyatlar ortaya çıktı: İstanbul'un bu ilçelerinde site aidatları el yakıyor

Ocak ve Şubat aylarında yapılacak genel kurullar öncesi milyonlarca kat malikini ilgilendiren "Tesis Yönetim Kanunu" taslağı Meclis gündemine gelmeye hazırlanıyor. Denetimsiz ve şeffaflıktan uzak site yönetimlerini disipline etmeyi amaçlayan taslak, kiracı ve ev sahiplerini koruyacak radikal maddeler içeriyor.

Yönetimlerin yapacağı artış oranlarının, yıllık enflasyon rakamlarını geçmesine izin verilmeyecek.

SERTİFİKASI OLMAYAN YÖNETEMEYECEK

Sektördeki "merdiven altı" firmalar da ayıklanacak. Profesyonel site yönetimi yapan tüm firmaların Bakanlıktan "Yetki Belgesi" alması zorunlu hale getiriliyor. Sertifikası bulunmayan şirketler yönetim faaliyeti yürütemeyecek.

DİJİTAL VE ŞEFFAF DENETİM

2024/01/17/20232401-konut-kira-ev-emlak-bina-aa.jpg

Toplanan paraların nereye harcandığına dair tartışmalar da son buluyor.

Şeffaf Harcama: Yönetimler, harcadıkları her kuruşu dijital sistemlere kaydedecek. Kat malikleri bu sistemi anlık olarak denetleyebilecek.

Zorunlu Proje: "Beklenmedik masraf" adı altında toplanan ek paraların önü kesilecek. Büyük çaplı tadilatlar için önceden "işletme projesi" hazırlanması şartı getirilecek.

DENETİM AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin daha önce şu açıkamayı yapmıştı:

Kiracılar dikkat! Bu hata doğrudan tahliye sebebi sayılıyor: Yargıdan emsal kararKiracılar dikkat! Bu hata doğrudan tahliye sebebi sayılıyor: Yargıdan emsal karar

"Site Yönetim Yasası'yla herkesin şikâyet ettiği haksız ve keyfi aidat artışlarını tamamen durduracağız. Site yönetim sektörünü, 7/24 esasıyla takip edeceğiz. Her yönetimi, yılda en az bir kez denetleyeceğiz."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Göçler başlamıştı: İktidara yakın medya yazdı, düzenleme geliyor!
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası verileri açıkladı!
Türkiye zirveye yerleşti
Ekonomi
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Halkın enflasyonu ortaya çıktı: 2026 yakıp geçecek!
Halkın enflasyonu ortaya çıktı: 2026 yakıp geçecek!