250 bin kişi sadece bu yüzden taşındı!

Son yıllarda yükselen konut fiyatları ev sahibi olmayı imkânsız hale getirirken, kiracılar için de hayat giderek daha zorlaşıyor. Ancak bu kez sorun kira bedeli ya da ev sahipleri değil…

Kiracılara bir darbe de Yargıtay'dan geldi!

Son 3 yılda yüzde 400’ü aşan aidat artışları, binlerce kişiyi taşınmaya mecbur bıraktı. Araştırmalara göre sadece son 1 yılda yaklaşık 250 bin kişi, yüksek aidatlar nedeniyle evini değiştirdi.

AİDAT KİRADAN FAZLA OLDU

Birçok kiracı, kira bedeli düşük kalsa bile aidatların fahiş seviyelere çıkması nedeniyle bütçesini zorladı. Hatta bazı sitelerde aidatlar kira tutarını bile geçti. Bu durum, özellikle lüks sitelerde oturan kiracıları daha mütevazı apartman dairelerine yönlendirdi. Yalnızca şehir içi değil, şehirler arası göç de bu nedenle hız kazandı.

1 YILDA 250 BİN KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

2025’in ilk yarısında sadece İstanbul’da 117 bin kişi, aidat yükünden kurtulmak için evinden taşındı. Benzer tablo Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde de yaşandı. Sonuç olarak bir yıl içinde toplamda 250 bin kişi, artan aidat fiyatları sebebiyle evini değiştirmek zorunda kaldı.

MUĞLA İLK SIRADA

Show Haber’in aktardığı bilgilere göre, son üç yılda en fazla aidat artışı yüzde 455 ile Muğla’da gerçekleşti. Bu ili, yüzde 361’le Ankara, yüzde 354’le İzmir ve yüzde 349’la İstanbul takip etti.

2025’TE ORTALAMA AİDAT TUTARLARI

Muğla: 8.710 TL

İstanbul: 6.629 TL

Ankara: 5.049 TL

İzmir: 4.919 TL

Yükselen aidatların özellikle site yönetim giderleri, enerji maliyetleri ve personel ücretlerindeki artıştan kaynaklanıyor.