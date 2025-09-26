250 bin kişi sadece bu yüzden taşındı!

250 bin kişi sadece bu yüzden taşındı!
Yayınlanma:
Yüksek ev kiraları, enflasyon, anlaşmazlık... Bunların hiç biri değil. 250 bin kişi aidatlar nedeniyle taşındı. İşte detayları...

Son yıllarda yükselen konut fiyatları ev sahibi olmayı imkânsız hale getirirken, kiracılar için de hayat giderek daha zorlaşıyor. Ancak bu kez sorun kira bedeli ya da ev sahipleri değil…

Kiracılara bir darbe de Yargıtay'dan geldi!Kiracılara bir darbe de Yargıtay'dan geldi!

Son 3 yılda yüzde 400’ü aşan aidat artışları, binlerce kişiyi taşınmaya mecbur bıraktı. Araştırmalara göre sadece son 1 yılda yaklaşık 250 bin kişi, yüksek aidatlar nedeniyle evini değiştirdi.

AİDAT KİRADAN FAZLA OLDU

Birçok kiracı, kira bedeli düşük kalsa bile aidatların fahiş seviyelere çıkması nedeniyle bütçesini zorladı. Hatta bazı sitelerde aidatlar kira tutarını bile geçti. Bu durum, özellikle lüks sitelerde oturan kiracıları daha mütevazı apartman dairelerine yönlendirdi. Yalnızca şehir içi değil, şehirler arası göç de bu nedenle hız kazandı.

1 YILDA 250 BİN KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

2022/05/13/konut.jpg

2025’in ilk yarısında sadece İstanbul’da 117 bin kişi, aidat yükünden kurtulmak için evinden taşındı. Benzer tablo Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde de yaşandı. Sonuç olarak bir yıl içinde toplamda 250 bin kişi, artan aidat fiyatları sebebiyle evini değiştirmek zorunda kaldı.

Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacakTek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak

MUĞLA İLK SIRADA

Show Haber’in aktardığı bilgilere göre, son üç yılda en fazla aidat artışı yüzde 455 ile Muğla’da gerçekleşti. Bu ili, yüzde 361’le Ankara, yüzde 354’le İzmir ve yüzde 349’la İstanbul takip etti.

2025’TE ORTALAMA AİDAT TUTARLARI

Muğla: 8.710 TL

İstanbul: 6.629 TL

Ankara: 5.049 TL

İzmir: 4.919 TL

Yükselen aidatların özellikle site yönetim giderleri, enerji maliyetleri ve personel ücretlerindeki artıştan kaynaklanıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
Ekonomi
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Instagram ve Facebook ücretli oluyor: 222 TL
Instagram ve Facebook ücretli oluyor: 222 TL