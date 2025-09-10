Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak

Apartman önlerinde sıklıkla karşılaştığımız "çöp bırakma" alışkanlığı, hem çevre hem de görüntü kirliliğine yol açıyor. Yıllardır çözüm bulunamayan soruna ilişkin yeni yaptırımlar yolda.

Yeni düzenleme kapsamında farklı apartmanda olsa bile yetkililere bildirilecek bir şikayet, ihmal tespit edildiği takdirde idari para cezasına tabi tutulacak. Öte yandan yaptırımlarda kiracı-ev sahibi ayrımı da yapılmayacak.

HER İLDE FARKLI CEZA TUTARLARI UYGULANACAK

Haber7'deki detaylara göre, geçtiğimiz günlerde apartman kapılarının önüne ayakkabı bırakmanın da ceza konusu olabileceği gündeme gelmişti.

Şimdi benzer şekilde kapıya çöp bırakılması da idari yaptırım kapsamına girdi. Belediyeler, çöp çıkarma saatlerine uyulmasını ve atıkların sadece belirlenen toplama alanlarına bırakılmasını hatırlatıyor. Para cezaları şehirden şehre değişirken, bazı bölgelerde birkaç bin liraya kadar çıkabiliyor.

