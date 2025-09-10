Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak

Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Yayınlanma:
Türkiye'deki evlerin önüne çöp bırakmak, yıllardır çözüm bulunamayan sorunların başında geliyor. Ancak hayata gerçekleştirilecek olan son düzenleme, sorunun büyük oranda önüne geçilmesini sağlayabilir. İşte detaylar...

Apartman önlerinde sıklıkla karşılaştığımız "çöp bırakma" alışkanlığı, hem çevre hem de görüntü kirliliğine yol açıyor. Yıllardır çözüm bulunamayan soruna ilişkin yeni yaptırımlar yolda.

Yeni düzenleme kapsamında farklı apartmanda olsa bile yetkililere bildirilecek bir şikayet, ihmal tespit edildiği takdirde idari para cezasına tabi tutulacak. Öte yandan yaptırımlarda kiracı-ev sahibi ayrımı da yapılmayacak.

kapinin-onune-cop.jpg

Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleştiHaftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti

HER İLDE FARKLI CEZA TUTARLARI UYGULANACAK

Haber7'deki detaylara göre, geçtiğimiz günlerde apartman kapılarının önüne ayakkabı bırakmanın da ceza konusu olabileceği gündeme gelmişti.

Şimdi benzer şekilde kapıya çöp bırakılması da idari yaptırım kapsamına girdi. Belediyeler, çöp çıkarma saatlerine uyulmasını ve atıkların sadece belirlenen toplama alanlarına bırakılmasını hatırlatıyor. Para cezaları şehirden şehre değişirken, bazı bölgelerde birkaç bin liraya kadar çıkabiliyor.

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Ekonomi
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Avrupa'da piyasalar Rusya-Polonya gerilimiyle düştü
Avrupa'da piyasalar Rusya-Polonya gerilimiyle düştü