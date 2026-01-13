ABD borsaları Fed krizine rağmen rekora gitti

New York borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 49.590,20 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 6.977,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kazançla 23.733,90 puana yükseldi. Dow Jones ve S&P 500, tarihi zirvelerini tazeledi.

FED'İN BAĞIMSIZLIĞI TARTIŞMASI

Piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell hakkında başlatılan bir adli soruşturma tehdidi gölgesinde hareket etti. Powell, Adalet Bakanlığı'nın Fed'e bir büyük jüri celbi tebliğ ettiğini açıkladı ve bu hareketi "benzeri görülmemiş bir eylem" olarak nitelendirerek Fed'in bağımsızlığına yönelik bir tehdit olduğunu savundu. Analistler bu durumu, Başkan Trump'ın para politikası üzerindeki baskısında bir tırmanma olarak yorumladı. Trump'ın, Fed'in yeni başkan adayları arasında gösterilen BlackRock yöneticisi Rick Rieder ile bu hafta görüşeceği haberleri de gündemdeydi.

KREDİ KARTI FAİZ ÖNERİSİ BANKALARI VURDU

Kurumsal cephede, Başkan Trump'ın kredi kartı faiz oranlarına bir yıl boyunca yüzde 10 tavan getirilmesi çağrısı, banka hisselerinde satış baskısına neden oldu. Wells Fargo ve Bank of America hisseleri yüzde 1, JPMorgan Chase hisseleri yüzde 1,5, Citigroup hisseleri yüzde 3, Capital One hisseleri ise yüzde 6 değer kaybetti. Analistler, bu tür bir müdahalenin kredilendirmeyi kısıtlayıp banka karlılığına zarar verebileceği uyarısında bulundu.

ABD'de neler oluyor? Fed Başkanı Powell video çekip tehdit edildiğini açıkladı

Federal devlet-eyalet ayrışması

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE GELİŞMELER

Teknoloji sektöründe ise Apple, yeni nesil yapay zeka altyapısını Google'ın Gemini modeli ve bulut teknolojisi üzerine kuracağını açıkladı. Bu haberle Apple hisseleri yüzde 0,3 yükseldi. Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri yüzde 1 artarken, piyasa değeri geçici olarak 4 trilyon dolar eşiğini gördü. Ayrıca, Nvidia ve ilaç devi Eli Lilly'nin ortak bir araştırma laboratuvarı için 5 yılda 1 milyar dolar harcama taahhüdü Eli Lilly hisselerinde yüzde 1,6'lık artış getirdi. Piyasalar bu hafta enflasyon verilerinin yanı sıra büyük bankaların açıklayacağı bilançoları takip edecek.