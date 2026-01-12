ABD'de neler oluyor? Fed Başkanı Powell video çekip tehdit edildiğini açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Amerikan Adalet Bakanlığı'nın kendisine yönelik ağır bir yargı kuşatması başlattığını kamuoyuna ilan etti.

Powell'ın açıklamasına göre bakanlık, geçtiğimiz Cuma günü Fed'e bir "büyük jüri celbi" tebliğ ederek kendisini cezai bir iddianameyle karşı karşıya bıraktı. Küresel piyasalarda deprem etkisi yaratan bu gelişme, siyasetin ekonomi üzerindeki baskısının ulaştığı tehlikeli boyutu bir kez daha kanıtladı.

POWELL'A GÖRE BİNA RESTORASYONU BAHANE

Yargı kıskacına gerekçe olarak, Fed'in tarihi ofis binalarının yenilenmesini kapsayan ve maliyeti 2,5 milyar dolara ulaşan restorasyon projesi gösteriliyor.

Powell'ın geçtiğimiz yıl Haziran ayında Senato Bankacılık Komitesi'nde bu projeye dair verdiği ifadelerin "cezai suçlama" konusu yapıldığı belirtiliyor. Ancak Powell, bu iddiaların sadece bir kılıf olduğunu savunarak asıl meselenin Fed'in para politikası kararları olduğunu şu sözlerle vurguladı:

"Cezai suçlama tehdidi, Fed'in faiz oranlarını Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."

SİYASETİN YARGI ELİYLE EKONOMİYE MÜDAHALESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın faizlerin hızla düşürülmesi yönündeki taleplerine direnen Fed, böylece yargı yoluyla terbiye edilmeye çalışılıyor.

Powell, "hiç kimse kanunların üstünde değildir" diyerek hukuka saygı duyduğunu belirtse de, bu eylemi "yönetimin süregelen baskısı bağlamında" değerlendirmek gerektiğini ifade etti.

Siyasi otoritenin, kendi ekonomik ajandasına uymayan merkez bankası başkanını "iddianame" ile tehdit etmesi, küresel ölçekte "kurumsal çöküş" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

POWELL: "BASKIYA RAĞMEN GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Dört farklı yönetim altında görev yapmış deneyimli bir isim olan Powell, üzerindeki bu ağır baskıya rağmen geri adım atmayacağını duyurdu.

Kamu hizmetinin bazen tehditler karşısında dik durmayı gerektirdiğini belirten Powell, görevini dürüstlükle ve Amerikan halkına hizmet taahhüdüyle sürdüreceğini açıkladı. Powell, merkez bankasının fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerine odaklanmaya devam edeceğini söyleyerek piyasalara "bağımsızlık" mesajı verdi.