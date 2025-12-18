Trump’tan yeni Fed başkanı açıklaması

Yayınlanma:
Çok beklenen Ulusa Sesleniş konuşmasını Türkiye’ye göre şafak sularında yapan ABD Başkanı Trump, öngörülenin aksine Venezuela ile ilgili bir duyuru yapmadı. Genel olarak gündeme dair bilinmeyen bir şey söylemeyen Trump, yeni Fed Başkanı’nın faizleri düşürecek biri olacağını ve yakında açıklayacağını söyledi.

ABD Başkan Donald Trump’ın Venezuela ile ilgili önemli bir açıklama yapacağı beklenen Ulusa Sesleniş konuşması beklentileri karşılamadı. ABD Başkanı Venezuela’ya değinmedi.

BIDEN’I ELEŞTİREREK BAŞLADI

Beyaz Saray'dan ulusa seslenen Trump, konuşmasına, göreve geldiğinde ülkenin durumundan önceki başkan Biden’ı sorumlu tutarak başladı ve “açık” sınırlar, kötü ticaret anlaşmaları ve “hasta ve yozlaşmış” federal hükümet dahil olmak üzere Biden dönemindeki şikayetlerin uzun bir listesini sıraladı.

ULUSA SESLENİŞ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Daha sonra gündemdeki farklı konulara değinen Trump, ilaç fiyatları ve Orta Doğu’daki politikaları konusunda kendi yönetimini övdü. ABD Başkanı bu kapsamda yeni bir bilgi açıklamadı.

Trump duyurdu: İşte Fed'in başına geçebilecek iki Kevin!Trump duyurdu: İşte Fed'in başına geçebilecek iki Kevin!

Trump: Fed başkanı faiz konusunda benimle istişare etmeliTrump: Fed başkanı faiz konusunda benimle istişare etmeli

YENİ FED BAŞKANI AÇIKLAMASI

Daha sonra Fed konusuna değinen ABD başkanı, yeni Fed başkanının faiz oranlarının düşürülmesini destekleyeceğini söyledi:

“Yakında Federal Rezerv'in yeni başkanını açıklayacağım, bu kişi faiz oranlarının önemli ölçüde düşürülmesi gerektiğine inanıyor. Ve mortgage ödemeleri de düşecek.”

Trump’ın bu açıklaması ve mevcut Başkan Powell’ı hedef aldığı açıklamaları politik ortamdan bağımsız olması gereken Fed konusunda Beyaz Saray’a eleştirilere yol açtı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

