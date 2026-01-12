Trump'ın konvoyunda şüpheli nesne paniği: Uçağının da ışıkları kapatıldı!

Trump'ın konvoyunda şüpheli nesne paniği: Uçağının da ışıkları kapatıldı!
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyunun Florida eyaletinde havaalanına giderken kullandığı rotanın, "şüpheli nesne" tespit edilmesi üzerine değiştirildiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na varışı öncesinde yapılan güvenlik taramaları sırasında "şüpheli nesne" tespit edildiğini belirtti.

Nesnenin ne olduğuna ilişkin bilgi vermeyen Leavitt, "Daha ayrıntılı bir inceleme yapılması gerekti ve başkanlık konvoyunun güzergahı buna göre değiştirildi." ifadesini kullandı.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi de ikinci güzergahın tedbir amaçlı olduğunu ve söz konusu değişikliğin "standart protokol" kapsamında uygulandığını kaydetti.

Trump kendini 'Venezuela Başkanı' olarak paylaştıTrump kendini 'Venezuela Başkanı' olarak paylaştı

UÇAĞININ DA IŞIKLARI KAPATILDI!

Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden yerel saatle 18.20'de ayrıldığı ve normalde yaklaşık 10 dakika süren havaalanına yolculuğu için şehir içinde dolambaçlı bir rota izlediği aktarıldı.

Yol boyunca motosikletli polislerin konvoy için güvenlik hattı oluşturduğu, bu sırada Trump'a eşlik eden araçların çarpışma riski yaşadığı belirtildi.

Ayrıca, Air Force One uçağının, havaalanında her zamankinden farklı bir noktaya park edildiği ve dış ışıklarının kapalı tutulduğu kaydedildi.

Kaynak:AA

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Dünya
Trump NATO'yu hiçe saydı: Onların bize daha çok ihtiyacı var
Trump NATO'yu hiçe saydı: Onların bize daha çok ihtiyacı var
ABD'de göçmen polisinin öldürdüğü kadın için rekor bağış: 1.5 milyon dolar toplandı
ABD'de göçmen polisinin öldürdüğü kadın için rekor bağış: 1.5 milyon dolar toplandı