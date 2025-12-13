Trump duyurdu: İşte Fed'in başına geçebilecek iki Kevin!

Küresel piyasaların gözü kulağı Washington'dan gelecek o haberde. ABD Başkanı Donald Trump, "doların patronu" olacak yeni Amerika Merkez Bankası (Fed) başkanı için kartlarını açtı.

İkinci kez göreve geldiğinden beri Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almakla tehdit eden Trump kendi isteklerini uygulayacak bir başkan istiyor. Trump, Fed başkanlığı koltuğu için Kevin Warsh ve Kevin Hassett'in en güçlü adaylar olduğunu resmen duyurdu.

Fed faiz kararını açıkladı: Dolar ve altın uçtu euro ile gümüş rekor kırdı

Wall Street Journal'a konuşan Trump, eski Fed yöneticisi Kevin Warsh'ın, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Kevin Hassett'e karşı yarışta bir adım öne geçtiğini belirtti.

"İKİ KEVIN DA HARİKA"

Aday belirleme sürecinde sona yaklaşıldığına işaret eden Trump, daha önce kimi seçeceğini bildiğini ifade etse de son tablo yarışın hala sürdüğünü gösteriyor. Çarşamba günü Kevin Warsh ile görüştüğünü doğrulayan Trump, her iki aday için de "İki Kevin da harika" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP: BANA DANIŞMAK ZORUNDALAR

Trump'ın yeni başkandan en büyük beklentisi ise "faiz" ve "itaat" oldu. Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Fed'in bağımsızlığını tartışmaya açacak ifadeler kullanan Trump, yeni başkanın faiz kararlarını kendisine danışması gerektiğini savundu.

Trump: Fed başkanı faiz konusunda benimle istişare etmeli

Trump, bu talebini şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:

"Çok başarılı oldum ve en azından tavsiye veren bir rolüm olması gerektiğini düşünüyorum. Söylediklerimi uygulamak zorunda değiller."

Trump ayrıca, "Sesimin duyulması gerektiğini düşünüyorum ama kararımı sadece buna göre vermeyeceğim" diyerek piyasalara mesaj verdi.

DEV BANKANIN CEO'SU TERCİHİNİ YAPTI

Sürece dair bir yorum da finans dünyasının devinden geldi. JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, kapalı kapılar ardında gerçekleşen bir toplantıda Kevin Warsh için "çok iyi bir Fed başkanı olur" dedi. Dimon, diğer aday Kevin Hassett'in ise kısa vadede faiz indirimine daha yatkın bir profil çizdiğini belirtti.

FAİZLER YÜZDE 1'E Mİ İNECEK?

İkinci döneminde Fed üzerindeki baskıyı artırmayı planlayan Trump, mevcut Başkan Jerome Powell'ı faizleri yeterince hızlı düşürmemekle suçluyor. Trump, faizlerin agresif bir şekilde aşağı çekilmesi gerektiğini savunarak, oranların "yüzde bir ve hatta daha da aşağıda" olması gerektiğini söyledi.

Piyasalarda ise "sadakat" endişesi hakim. Tahvil yatırımcıları, Trump'a yakınlığıyla bilinen Kevin Hassett konusunda Hazine yetkililerine endişelerini iletirken, piyasalar bu ismin seçilme ihtimalini diken üstünde izliyor.