Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden yükseliş grafiği, yeni haftanın ilk saatlerinde de sürdü.

Cuma gününü yüzde 0,93’lük bir kazançla 12.200,95 puan seviyesinde kapatan BIST 100 endeksi, hem günlük hem de haftalık periyotta tarihin en yüksek kapanış verisine imza atmıştı.

Borsa İstanbul tarihinde ilk!

Haftanın ilk işlem gününde de alıcılı seyrini koruyan endeks, açılış seansında yüzde 0,55 oranında değer kazanarak 12.267,98 puana tırmandı. Bankacılık ve holding hisselerindeki hareketlilik dikkat çekerken, sektörler arasında en kuvvetli yükseliş madencilik grubunda kaydedildi. Tek gerileyen kalem ise menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

FED’DE POWELL DEPREMİ

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerinin öncülüğünde olumlu bir hava hakim olsa da, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları finans dünyasında şok etkisi yarattı. Powell, para politikası kararlarını siyasi baskılara göre değil, halkın çıkarlarına göre belirlediği için kendisine yönelik bir cezai suçlama tehdidi savurulduğunu iddia etti.

Powell, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cezai suçlama tehdidi, Fed'in faiz oranlarını Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."

KÜRESEL SİYASETTE GERİLİM HATTI

Piyasalar her ne kadar yükselişle başlasa da, dünyanın dört bir yanından gelen jeopolitik haberler risk algısını canlı tutuyor. İran’daki kitlesel eylemler, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri hamle planları, Çin ile Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD’nin Grönland’ı ilhak etme tartışmaları, küresel çapta bir belirsizlik bulutu yaratıyor.

Trump 'Venezuela' için yine 'petrol' dedi: Şirketler 100 milyar dolar harcayacakmış

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'nın cari dengesi ile Fed cephesinden gelecek haberlerin piyasaların yönünü tayin edeceğini belirtiyor. Teknik olarak BIST 100 için 12.300 ve 12.400 seviyeleri kritik direnç noktaları olarak takip ediliyor.