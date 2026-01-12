DİSK-AR açıkladı: İşsizlik Fonu böyle kullanılmış

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), "İşsizlik Sigortası Fonu Gerçeği 2023-2025" başlıklı çalışmasını kamuoyuyla paylaştı.

İncelemede yer alan verilere göre, fon kaynaklarının kullanımı noktasında işçiler aleyhine büyük bir uçurum oluştu.

Raporda şu tespit yer aldı:

"İşverenlere yüzde 38 oranında doğrudan teşvik ayrılırken, işbaşı eğitim programlarına yapılan ödemeler de işverenler için ucuz işgücü ödemesi desteğine dönüştü. Böylece İşsizlik Sigortası Fonundan işçilere ayrılan kaynağın iki katı işverenlere ayrılmış oldu."

İŞSİZ KALANLARA SADECE YÜZDE 27 PAY DÜŞTÜ

DİSK-AR’ın sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı açıklamada, fonun bir "işveren yağma fonu" haline geldiği savunuldu.

Son üç yıllık veriler baz alındığında, fon giderlerinin sadece yüzde 27’lik kısmının asıl amacı olan işsizlik ödeneği için kullanıldığı görüldü.

Buna karşın, işveren kesimine sunulan doğrudan ve dolaylı teşviklerin fon harcamaları içindeki payı yüzde 54’ü aşmış durumda. Rapora göre, özellikle işbaşı eğitim programları adı altında yapılan ödemeler, sermaye sahipleri için maliyetsiz iş gücü temin etme yöntemine dönüştürüldü.

"UCUZ İŞ GÜCÜ DESTEĞİNE DÖNÜŞTÜ"

Paylaşılan analizde, fonun işleyişine dair şu eleştiriler öne çıktı:

Bu durum, işsizlik riskine karşı oluşturulan birikimin, işsizliği azaltmak yerine patronların maliyetlerini düşürmek için kullanıldığını ortaya koyuyor.