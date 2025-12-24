Patronlara yeni asgari ücret fazla geldi: Teşvik şart

2026 yılı asgari ücretinin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından iş dünyasından "denge" isteği geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, maaş zammının vergiye gitmemesi için iktidara "Gelir Vergisi dilimleri güncellenmezse kaşıkla verilen kepçeyle alınır" diye seslendi. Avdagiç, işveren üzerindeki yükün de hafifletilmesini istedi.

Asgari ücret açıklandı bakanlık devreye girdi: Sakın ha!

Milyonlarca çalışanın cebine girecek yeni asgari ücret belli oldu ancak tartışmalar bitmedi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak net 28 bin 75 liralık ücretin ardından, hem çalışanı hem de işvereni koruyacak "ince ayar" yapılması gerektiğini savundu. Avdagiç'in gündeminde, "Vergi Dilimi" vardı.

"MAAŞ ERİMESİN, DİLİMLER GÜNCELLENSİN"

Maaşlar yükselse de çalışanların kısa sürede üst vergi dilimine girerek gelir kaybı yaşadığını söyleyen Avdagiç, makasın daraltılmasını istedi.

Avdagiç, Gelir Vergisi dilimlerine özel vurgu yaparak şunları söyledi: "Son yıllarda yaşanan kayıpların telafi edilmesi gerekiyor. Vergi dilimlerinin güncellenmesi halinde brüt ücret ile net gelir arasındaki makas daralacak, bu da yıllık toplam net ücret artışına olumlu yansıyacaktır."

PATRONLARA TEŞVİK İSTENDİ

Avdagiç'in uyarısı sadece çalışan tarafıyla sınırlı kalmadı. 2026 yılı Ocak ayından itibaren devreye girecek yeni düzenlemelerin işveren üzerinde ek maliyet oluşturacağını belirtti. Avdagiç, özellikle işveren sigorta prim teşvikinin 2 puana indirilmesi ve SGK üst limitinin asgari ücretin 9 katına çıkarılmasının, iş dünyasına yük olduğunu belirtti.

İstihdamın korunması için yeni teşvik mekanizmalarının şart olduğunu savunan İTO Başkanı, "Primlerini düzenli ödeyen işverenlerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini" vurguladı. Avdagiç'e göre bu adımlar atılmazsa, hem işverenin istihdam gücü zayıflayacak hem de çalışanın refahı hedeflenen seviyeye ulaşamayacak.