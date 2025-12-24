Asgari ücret açıklandı bakanlık devreye girdi: Sakın ha!

Ticaret Bakanlığı asgari ücrete yapılan zammın ardından, fahiş fiyatlara izin verilemeyeceği yönünde bir açıklama yaptı.

Milyonların gözünün üzerinde olduğu 2026 asgari ücreti dün (23 Aralık) açıklandı. 2026 yılı asgari ücreti %27 oranında artırılarak, net 28.075 Türk Lirası oldu.

Ticaret Bakanlığı, ise bu zammı fırsat bilip zam yapmayı planlayan işletmeleri uyardı:

"Bu süreçte özellikle vurgulama gereği duyduğumuz husus; asgari ücret artışının, fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine, Ticaret Bakanlığımızca kesinlikle izin verilmeyeceğidir."

FIRSATÇILIĞI BİLDİRİN UYARISI

Bakanlık uyarıları dikkate almayan işletmelere yönelik yaptırımda bulunulacağını açıkladı:

"Asgari ücret, toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılması ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır."

Bakanlık, sahada yoğun denetimler yapılacağını bildirirken tüketiciden de "fahri müfettiş" olmasını istedi. Haksız fiyat artışı ve fırsatçılıkla karşılaşan tüketicilerin, durumu derhal Bakanlığa ve resmi bildirim kanallarına (Alo 175, HFA Mobil Uygulaması) iletmeleri istendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda; Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlükleri ve İl Tarım Müdürlükleri denetim ekipleri ülke genelinde sahada aktif şekilde görev yapmaktadır. Ayrıca, Ticaret Bakanlığımıza bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştirilmektedir.

Vatandaşlarımızın, haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Ticaret Bakanlığımıza ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmaları büyük önem arz etmektedir. Yapılan her bildirim titizlikle değerlendirilmekte ve derhal işleme alınmaktadır."

CEZALAR EN ÜST LİMİTTEN KESİLECEK

Cezaların caydırıcı olacağı belirtilen Ticaret Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Gerekli hallerde, idari para cezaları istisnasız uygulanacak; tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecektir."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

