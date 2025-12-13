Trump: Fed başkanı faiz konusunda benimle istişare etmeli

ABD Başkanı Donald Trump, The Wall Street Journal’a verdiği röportajda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni başkanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Fed başkanlığı için eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh ile Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett isimlerini öne çıkardığını, tercih sıralamasında Warsh’ın ilk sırada yer aldığını belirtti.

Trump, Warsh’ın faiz indirimlerinden yana olduğunu, görüştüğü birçok ismin de benzer görüşte olduğunu söyledi. Fed’in yeni başkanının faiz oranlarını belirlerken kendisiyle istişare etmesi gerektiğini savunan Trump, bu uygulamanın geçmişte yaygın olduğunu ancak artık yapılmadığını ifade etti.

TRUMP'IN İSTEDİĞİ FAİZ ORANI

Bir yıl sonra politika faizinin hangi seviyede olmasını istediği sorusuna Trump, “Yüzde 1 ve belki daha da altında” yanıtını verdi. Trump, faiz indirimlerinin ABD’nin yaklaşık 30 trilyon dolarlık kamu borcunun finansman maliyetlerini düşüreceğini belirterek, ülkenin dünyadaki en düşük faiz oranlarına sahip olması gerektiğini dile getirdi.

"SESİMİN DUYULMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde de Fed'in faiz kararları konusunda nasıl bir rol oynamak istediğine dair soruyu yanıtladı.

Çok başarılı olduğunu ve çok para kazandığını söyleyen Trump, rolünün en azından "tavsiye vermek" olması gerektiğini ifade etti.

Trump, "Söylediklerimi birebir uygulamak zorunda değiller. Ancak oldukça yakın bir gelecekte yeni bir Fed başkanı seçeceğiz. Fed'in başındaki kişiyle ya da Fed ile konuşmada kesinlikle bir rolüm olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Bu tür şeylerin eskiden olduğunu söyleyen Trump, artık buna sıcak bakılmadığını kaydetti.

Trump, "Sesimin duyulması gerektiğini düşünüyorum, yine de kararı buna dayanarak vermeyeceğim. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bir karar vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.