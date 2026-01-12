İran'a yeni yaptırım sinyali

İran'a yeni yaptırım sinyali
Yayınlanma:
İran sokakları yangın yerine döndü, bilanço korkunç! 496 göstericinin hayatını kaybettiği protestolara rejimin sert müdahalesi sürerken, Avrupa Birliği'nden "yeni yaptırım" sinyali geldi. AB, ekonomik silahını çekmeye hazırlanırken, ABD Başkanı Trump'ın masasında "askeri seçeneklerin" olduğu iddiaları bölgeyi daha da gerdi.

İran'da 28 Aralık'ta ekonomik krizin tetiklediği ve kısa sürede rejim karşıtı ayaklanmaya dönüşen protestolarda tansiyon düşmüyor. ABD merkezli kaynaklara göre, iki haftalık süreçte 10 bini aşkın kişi gözaltına alınırken, 496 göstericinin hayatını kaybetmesi uluslararası toplumun sabrını taşırdı. Avrupa Birliği (AB), Tahran yönetiminin halka yönelik şiddetine karşı yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

"İLAVE YAPTIRIM ÖNERMEYE HAZIRIM"

AB’nin dış politika sorumlusu Kaja Kallas, Alman Welt gazetesi ve POLITICO’ya verdiği demeçte Tahran'a yönelik sert mesajlar verdi. Rejimin protestoculara yönelik "baskısına" yanıt olarak ilave yaptırımlar önermeye hazır olduğunu belirten Kallas, bu adımların mevcut yaptırımları tamamlayacağını vurguladı.

TRUMP'IN MASASINDA "ASKERİ SEÇENEK" Mİ VAR?

Avrupa "yaptırım" kartını oynarken, okyanus ötesinden gelen sesler çok daha sert. ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin protestocuları öldürmesi halinde “çok sert şekilde karşılık vereceklerini” söylemişti. Amerikan basınına yansıyan iddialara göre, henüz kesin bir karar alınmasa da Trump, İran’a yönelik olası yeni "askeri seçenekler" konusunda bilgilendirildi. Bu durum, AB ile ABD arasında İran krizine yaklaşım konusundaki keskin tezatlığı da gözler önüne serdi.

1366x768-cmsv2-696720c3-f185-535.jpg

AVRUPA PARLAMENTOSU: HAREKETE GEÇMELİYİZ

Avrupa kanadında tepkiler sadece Kallas ile sınırlı kalmadı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’in durumu “yakından izlediğini” belirtirken, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da "Avrupa sorumluluğunu kavramalı ve harekete geçmeli" diyerek daha aktif bir politika çağrısı yaptı.
Bugüne kadar insan hakları ihlalleri ve nükleer faaliyetler gerekçesiyle 230’dan fazla İranlı yetkiliyi ve 40’tan fazla kurumu kara listeye alan AB'nin yeni paketinin içeriği merak konusu.

