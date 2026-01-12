Dahi şempanze Ai 49 yaşında öldü

Japonya Kyoto Üniversitesi İnsan Davranışının Evrimsel Kökenleri Merkezi, farklı alfabelerdeki harfleri ve sayıları tanıma gibi bilişsel yetenekleriyle bilimsel araştırmalara konu olan Ai isimli şempanzenin, 49 yaşında hayatını kaybettiği bildirdi.

ÖLÜM SEBEBİ 'ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ'

Kyodo ajansının haberine göre, üniversite tarafından yapılan açıklamada, 1976'da Batı Afrika'da doğan ve 1977'de Japonya'nın Aichi eyaletindeki merkeze getirilen dahi şempanze Ai'nin, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliğinden öldüğü belirtildi.

Henüz 18 aylıkken bilgisayarlar da dahil olmak üzere farklı materyaller aracılığıyla dil eğitimi almaya başlayan dişi şempanze Ai, yeşil bir görseli gördüğünde çok sayıda sembol arasından “yeşil” anlamını taşıyan kanji karakterini doğru biçimde seçebilmesiyle dikkat çekici bir okuryazarlık düzeyine ulaşmıştı.

1989 yılında, kafesindeki asma kilidi anahtar yardımıyla açabildiği gözlemlenen Ai, şempanze bilişsel yetileri üzerine yürütülen pek çok bilimsel çalışmaya önemli katkılar sağlamıştı.

Ai’nin, 2000 yılında dünyaya gelen erkek yavrusu Ayumu’nun sergilediği bilişsel performansın da ebeveyn ile yavru arasındaki bilgi aktarımını inceleyen araştırmalarda ilgi odağı olduğu ifade edilmiştir.